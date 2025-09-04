El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Rey y el fiscal general del Estado este miércoles en la Zarzuela durante la entrega de la memoria anual del departamento. EFE

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

La conservadora APM, mayoritaria en la magistratura, la AF y APIF, que pide seis años de cárcel a García Ortiz por revelación de secretos, le reclaman que «se abstenga de asistir» para no despreciar al Rey y a las carreras profesionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:39

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a ... la apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja 15 muertos y una veintena de heridos, dos españoles
  3. 3

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  4. 4

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  7. 7

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso
  8. 8 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  9. 9 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  10. 10

    Cuatro partidos de sanción a Valverde por su expulsión en La Cartuja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial