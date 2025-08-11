Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

El Gobierno central tiene previsto iniciar hoy el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. La primera derivación será de ... solo diez adolescentes, dos más de los previstos en un primer momento, aunque el Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados.

Con estos primeros traslados, el Gobierno cumple con la orden del Tribunal Supremo, que desde marzo había exigido que los ministerios de Interior y de Migraciones se hicieran cargo de los aproximadamente 1.200 menores cuyas peticiones de asilo no han sido tramitadas ante el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas. Los jueces dieron un ultimátum y amenazaron incluso con sanciones a los funcionarios que no cumplieran con sus órdenes.

El destino de este primer grupo de menores todavía no se ha hecho público para evitar controversias después de que las comunidades gobernadas por el PP y alguna del PSOE, como Castilla-La Mancha, hayan expresado sus reticencias a los planes del Ejecutivo para trasladar a inmigrantes desde Canarias.

La autonomía que más se ha opuesto a las propuestas del Gobierno es Madrid. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con el aval de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ordenó cerrar el gran centro de inmigrantes de la localidad al alegar que no disponía de licencia. El Ejecutivo central ha expresado su intención de recurrir ante los tribunales la decisión, pero por ahora, no ha tomado medidas contra el consistorio del municipio.