Transportes vuelve a negar al Supremo que Ábalos cobrara 500.000 euros en rentas y dietas sin tributación

Como ya hizo hace dos semanas, el Ministerio de Transportes ha vuelto a salir al paso tras la resolución del juez que investiga a José ... Luis Ábalos para recabar información sobre el presunto cobro de más de 500.000 euros en «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen» en los ejercicios 2018 y 2019, cuando estaba al frente del departamento. El ministerio que dirige Óscar Puente ha vuelto a dar una segunda explicación a través de un comunicado para desmentir las sospechas extendidas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que hace las veces de Policía Judicial en la causa.

Como ya argumentó Transportes el pasado 1 de mayo, estos dos abonos en los ejercicios citados, 156.440 y 351.992 euros que estuvieron exentos de tributación, no fueron a la cuenta de Ábalos sino que, en realidad, eran gastos de los viajes que realizó toda la delegación del ministerio aunque se registraron nominalmente al extitular del departamento, según la información remitida a la Agencia Tributaria.

El departamento que dirige Óscar Puente, además, ha remitido este viernes al Tribunal Supremo el escrito relativo al abono de «Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen» satisfechas supuestamente a José Luis Ábalos durante los años 2018 y 2019 que se les solicitó. «Con esta comunicación, el Ministerio responde en tiempo y forma al escrito del Tribunal Supremo solicitando esa información. En este sentido y de acuerdo a los ejercicios en los que se pide información, este Ministerio tiene que comunicar lo siguiente de acuerdo con el informe remitido al tribunal», explica el comunicado.

El ministero ya detalló ante el requerimiento judicial que «dado que los viajes de los ministros se gestionan por el régimen de resarcimiento establecido en el artículo 8 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la totalidad de los gastos ocasionados por todos los componentes de la delegación que acompaña al ministro en un viaje le son atribuidos a él». «Por tanto,aparecen ligados a su nombre, pero, en realidad, reflejan el coste total de los viajes realizados en esos años», manifiesta.

En este sentido, el departamento hoy en manos de Puente explicó que dichos importes fueron abonados en su mayor parte a la agencia de viajes que trabaja con el ministerio. «Hay otra parte del gasto que se abona en metálico en concepto de anticipo y que posteriormente se justifica con todas las facturas correspondientes a los pagos realizados», afirma la nota.

Normativa fiscal

Así las cosas, Transportes incide en que «durante los citados años no se realizó desde la caja pagadora central ninguna transferencia a ninguna cuenta bancaria del que fuera ministro». «De hecho, en la caja pagadora no se dispone de datos de ninguna cuenta bancaria de Ábalos», añade.

Sobre este extremo, señala que durante 2018 y 2019 el personal de la caja pagadora central (funcionarios) interpretó la normativa en materia de IRPF entendiendo que las declaraciones de gastos de viaje de los altos cargos, que se desplazan en régimen de resarcimiento de gasto, eran equivalentes a los expedientes de dietas del resto del personal del ministerio que tienen un carácter individual. «Dicha interpretación llevó a declarar como 'dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas por gravamen del IRPF' la totalidad de los importes recogidos en las declaraciones de gastos de los viajes encabezados por el ministro», manifiesta.

En este caso, admite que en ejercicios anteriores a 2018 y posteriores a 2019 no se incluyeron en la información remitida a la Agencia Tributaria los importes relativos a los gastos por los viajes en régimen de resarcimiento, «dado que atribuir el total del gasto a una única persona resulta erróneo (como parece acreditarse en este momento) y no es posible hacer un desglose individualizado del gasto porque el expediente de declaración de gastos es único para toda la delegación».«Cabe señalar como ejemplo que no resulta posible atribuir individualmente gastos como facturas de las comidas o comisiones por cambio de moneda», arguye.

El ministerio asegura que remitirá «toda la información» solicitada por el instructor del Supremo que investiga a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.