Torra amenaza con la vía unilateral si no hay pacto por el referéndum y hay condena en el juicio del 1-O Torra. / Reuters No descarta abrir las prisiones en caso de condena, no prevé elecciones y se abre a acudir al Congreso, aunque quiere saber si va como «invitado o como primer plato» CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 5 septiembre 2018, 10:37

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, evitó ayer en la conferencia que pronunció en el Teatro Nacional de Cataluña fijar una hoja de ruta concreta para hacer efectiva la república y esquivó la desobediencia. Sin embargo, 24 horas después, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha recuperado el discurso más radical y ha vuelto a amenazar al Gobierno central con emprender la vía unilateral si no hay pacto para celebrar un referéndum sobre la independencia y si las sentencias por los juicios del 1-O son condenatorias.

Torra, que esta mañana se reúne con Carles Puigdemont en Waterloo, donde se ha citado el grupo parlamentario de JxCat, ha señalado que la «única posibilidad de canjear la declaración política de independencia (del 27-O) es un referéndum pactado con el Estado». Si no hay acuerdo con el presidente del Gobierno central, con quien ha dicho que se reunirá «a mediados de octubre», Torra ha amenazado con seguir su camino en la implementación de la república. «Nosotros tenemos un mandato y seguiremos avanzando», ha avisado. En cualquier caso, el «moméntum» que él está esperando para poner en marcha la fase final del ascenso a la cima será cuando se dicten las sentencias del juicio del 1-O. De ahí que ayer reclamara una movilización permanente a la sociedad catalana, una larga marcha por la libertad, para que el independentismo se coordine y «trace planes estratégicos» para poder implementar la república catalana tras la sentencia. «El moméntum es la sentencia, no puedo aceptarla», ha señalado, dando por hecho que habrá condena. Y llegados a ese punto, que podría tener lugar en enero de 2019, no descarta ninguna posibilidad: hacer efectiva la república y elecciones.

Aunque también ha dicho que no «tiene ninguna intención de convocar elecciones porque cree que no es el momento y que no sería lógico que si acabo de decir que vamos empezamos un foro cívico social y constituyente, lo acabáramos repente con unas elecciones». Tampoco ha descartado abrir las prisiones, en caso de condena, para liberar a los presos, teniendo en cuenta que los dirigentes secesionistas están encarcelados en penales de la Generalitat. «Depende de la fuerza» de la movilización, ha señalado, y depende de lo que le pida el Parlamento. «El escenario está abierto», ha avisado. Las sentencias son un momento para mí, soy el presidente de la Generalitat y no puedo aceptar una sentencia que no sea absolutoria», ha añadido.

Sobre la invitación que le hizo ayer la presidenta de la Cámara ha acudir al Congreso, Torra ha afirmado que estaría encantado de ir. «Pero quiero saber si voy como invitado o como primer plato», ha señalado. El presidente de la Generalitat ha precisado que no aceptará ninguna «humillación».