Torra desoye a la junta electoral y decide mantener el lazo amarillo 01:25 El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El president encarga un informe al Síndic de Greugues y asegura que si le pide que retire los símbolos, lo hará CRISTIAN REINO Martes, 19 marzo 2019, 15:15

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene el desafío y se sitúa al borde del riesgo de ser inhabilitado por desobediencia. Después de que el lunes la junta electoral central le diera 24 horas como plazo para retirar los lazos de las fachadas de los edificios de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo catalán ha decidido desoír el ultimátum y esta mañana ha tomado la decisión de mantener las pancartas y los lazos. El plazo dado por la junta ha expirado a las 14.33 y los lazos y las pancartas siguen en los edificios públicos.

Todas las consejerías actuarán de la misma forma. Según ha informado la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, Torra no ha dado ninguna orden expresa a los consejeros, pero la decisión que han adoptado todos los consejeros en el Consejo Ejecutivo de esta mañana es que todos actuarán igual, pues no quieren que el asunto de los lazos se acabe utilizando como un arma para buscar diferencias en el Govern. El Palau de la Generalitat presentó la semana pasada un recurso contra el primer ultimátum de la junta electoral pero sus alegaciones fueron rechazadas.

Pero la batalla de los lazos aún puede dar unos cuantos quiebros argumentales. De alguna manera, Torra podría escurrir el bulto, ya que ha encargado un informe jurídico al Síndic de Greugues sobre si se han de retirar los lazos y las 'estelades'. Si este organismo (el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo) decide que hay que actuar y cómo y donde y que se han de retirar lazos, el presidente de la Generalitat se compromete a acatar su decisión, por lo tanto no se descarta que los lazos acaben siendo descolgados.

Artadi no ha descartado tampoco que los Mossos sea vean obligados a actuar, si así se lo requiere la junta electoral, para quitar lazos y pancartas. El plazo dado por la junta electoral expiraba a las 14.33 y previa denuncia la junta electoral podría requerir la actuación de los Mossos d'Esquadra. «El lazo amarillo no es símbolo partidista, es contradictorio que se diga que no hay presos políticos y moleste este símbolo», ha afirmado Artadi. El Govern aunque Torra podría acabar inhabilitado por un delito de desobediencia, si se abre una causa penal por desoír a la junta electoral, no trabaja en estos momentos en una sustitución.

Además de la decisión sobre los lazos, la reunión de esta mañana del Consejo Ejecutivo de la Generalitat ha sido la última para la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, y la consejera de Cultura, Laura Borràs. Artadi se presenta como número dos de la lista de JxCat al Ayuntamiento de Barcelona y Borràs, como segunda en la candidatura neoconvergente al Congreso. Artadi ha confirmado que cesarán antes del domingo, de tal manera que la toma de posesión de las nuevas consejeras (ha recalcado que serán dos mujeres) pueda producirse el lunes que viene.