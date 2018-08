Torra se compromete a hacer efectiva la república y a ser leal al mandato del 1-O y del 27-O El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / EFE El presidente catalán rectifica y ya no habla de atacar al Estado: «No nos tenemos que defender de nada, vamos a acusar al Estado» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 23 agosto 2018, 14:49

«Esta vez sí, ganaremos». El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha comprometido esta mañana a «no desviarse ni un milímetro» del mandato del pueblo que a su juicio surge del referéndum del 1-O y de la declaración de independencia del 27-O y que por tanto trabajará para «hacer efectiva la república». «Esta vez lo conseguiremos», ha afirmado en la clausura de los cursos de verano de la Universidad Catalana de Verano, que se celebra en la localidad francesa de Prada de Conflent, cerca de Perpiñán. Hacía 14 años que un presidente de la Generalitat no clausuraba los cursos de la UCE, un foro donde el independentismo reflexiona sobre el futuro de los Països Catalans. Un entorno favorable, donde Torra se ha mostrado convencido de que el proceso secesionista culminará con la constitución del Estado catalán. «Estamos en el lado correcto de la historia y ganaremos», ha dicho.

El jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado además que los dirigentes soberanistas que están presos saldrán en libertad y que los líderes que están huidos en el extranjero regresarán a Cataluña. «¿Cuándo va a acabar esto?» se ha preguntado en relación a la situación de encarcelamiento de los dirigentes secesionistas y los «exiliados».

Torra ha vuelto a advertir al Estado que durante los juicios contra los encausados del 1-O los independentistas no tienen que ir a defenderse de nada. «Nosotros no tenemos que ir a defendernos de nada, tenemos que ir a acusar al Estado de esta causa injusta y de esta farsa», ha afirmado. «No vamos a defendernos de nada, vamos a acusar al Estado», ha insistido por segunda vez en la misma alocución, citando la frase que ya pronunció el viernes pasado en el discurso frente a la prisión de Lledones, en el homenaje por el 17-A, que tanta polémica causó. En aquella ocasión, habló de que el secesionismo no tiene que defenderse de nada y llamó a los suyos a «atacar al Estado injusto». Esta vez, ha empleado la misma frase de Jordi Cuixart, pero ha cambiado el verbo atacar por acusar, lo que es en sí una rectificación. El Gobierno, a través de la vicepresidenta Calvo aseguró que se trataba de una frase «inaceptable», aunque afirmó que con frases no se ataca al Estado.