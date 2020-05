Torra cumple dos años como presidente reafirmando su compromiso con la república Torra, en su despacho de la Generalitat. / EFE JxCat y ERC mantiene una dura pugna sobre el adelanto electoral CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 14 mayo 2020, 13:47

Hoy hace dos años, Quim Torra fue investido presidente de la Generalitat, cinco meses después de las elecciones del 21-D de 2017, convocadas por Mariano Rajoy tras aplicar el 155, después de que el Parlamento catalán declarara la independencia. Torra logró la elección por un estrecho margen, gracias a los votos de JxCat y ERC y la abstención de la CUP. Se convirtió en el séptimo presidente catalán desde la recuperación de la democracia. Accedió al cargo tras los intentos frustrados de los independentistas de investir a Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull. El presidente de la Generalitat fijó dos objetivos: «Investir al legítimo» presidente de la Generalitat, que JxCat considera que es Carles Puigdemont, y hacer efectiva la República.

Mucho ha llovido desde entonces, entre otras cosas una condena por desobediencia en el TSJC, que no es firme, pero que si ratifica el Supremo le obligará a cesar del cargo y sobre todo una crisis sanitaria sin precedentes. Esta mañana, Torra ha reafirmado su compromiso con la República catalana, un objetivo más bien retórico y que ha quedado diluido y fuera de la agenda actual de los grupos secesionistas como consecuencia de la magnitud de la pandemia. «Gracias, molt honorable Carles Puigdemont por la confianza», ha expresado en Twitter. «Justicia, libertad y República Catalana. Hasta conseguirlo», se ha conjurado. El dirigente nacionalista ha recordado además cómo hace dos años tuvo el «honor» de ser investido presidente de la Generalitat. «He procurado ejercer el cargo con dignidad y honestidad, pensando en las persons», ha señalado en un tuit. «Acabé mi discurso con un 'Por Cataluña y por la vida' y una cita de Vinyoli. Y lo repito hoy, aún más fuerte», ha reafirmado.

El mandato de Torra llega a su teórico ecuador, pero tanto sus socios como el PSC y los Comunes le piden que anuncie ya la fecha de las elecciones, antes de que el Supremo le aparte por la condena de inhabilitación. JxCat y ERC mantienen una dura pugna por la hegemonía del soberanismo y llevan semanas y meses cruzándose mensajes. Hay pugna electoral y batalla ideológica. Los republicanos, desde su apuesta por el diálogo con el Gobierno central y por aparcar la unilateralidad, reclaman a Torra que se siente a negociar el calendario para evitar que sea el Alto Tribunal el que ponga en marcha la cuenta atrás electoral.

Pero los postconvergentes no quieren oír hablar de llamar a las urnas porque, según sospechan en ERC, quieren jugar la baza del victimismo. Su apuesta es que si se tiene que ir, que sea porque le he echado el Tribunal Supremo. Y de paso, aprovechará para impulsar un pleno en el Parlament en el que se vote si se acata la sentencia del Supremo, para dejar en evidencia a sus socios, como ya ocurrió cuando fue desposeído de su acta de diputado. JxCat aprovecha además para presentarse como un partido responsable que está centrado únicamente en la gestión de la pandemia, frente a los que solo están pensando en el resultado electoral, según denunció la semana pasada el consejero Miquel Buch, de JxCat. «Es un punto frívolo e irresponsable» plantear elecciones ahora, apuntó ayer el consejero Jordi Puigneró, que suena como posible candidato nacionalista. «Me parece indecente proponer ahora pararlo todo y hacer elecciones», afirmó en la misma línea Elsa Artadi, que estuvo en las quinielas para ocupar el cargo de presidenta. Desde el Govern, la consejera Meritxell Budó ha puesto sobre la mesa el argumento de que no se puede afrontar la crisis sanitaria con un gobierno en funciones.