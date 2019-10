Torra llama por cuarta vez a Sánchez y ordena depurar responsabilidades en los Mossos Quim Torra, durante su comparecencia de hoy. / Efe Oriol Junqueras se posiciona sobre un posible indulto: «Se lo pueden meter por donde les quepa» CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 22 octubre 2019, 16:41

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado esta mañana por cuarta vez al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. y como en las ocasiones anteriores, Sánchez no se ha puesto al teléfono. «La irresponsabilidad es creciente», ha afirmado Torra horas después. La respuesta del jefe del Ejecutivo no ha tardado en llegar. «Si quiere hablar, que lo haga primero con los catalanes», ha zanjado el líder del PSOE, quien ha recordado que «primero ley y después diálogo, primero Estatuto de Cataluña y después diálogo«.

El dirigente secesionista ha señalado que seguirá llamando las veces que haga falta y reiterará su voluntad de hablar con el presidente del Gobierno sobre el derecho de autodeterminación. A su juicio, que Sánchez no haya querido contestarle las llamadas y que ayer cuando viajó a Barcelona no quisiera reunirse con él, no solo es falta de delicadeza sino «menosprecio». «Sánchez tenía que venir al Palau de la Generalitat», ha expresado el presidente catalán en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Torra ha comparecido por sorpresa (su comparecencia se ha anunciado con media hora de antelación) y ha dado a conocer que el ejecutivo catalán ha acordado instar al Gobierno español a iniciar un «diálogo sin condiciones».

La Generalitat, llegado el caso de que se conformara una mesa de diálogo, defendería el derecho de autodeterminación, según Torra, que ha intervenido acompañado de la consejera Meritxell Budó. El president ha vuelto a condenar la violencia, pero a su juicio las llamadas de Sánchez a que condene de forma contundente y sin paliativos la violencia es una «excusa» para no abordar el «conflicto político y dejar a los catalanes que decidan sobre su futuro». «Ha habido brotes de violencia y las hemos condenado», ha apuntado. Torra no ha hablado con Sánchez, pero Pere Aragonès sí lo ha hecho con Carmen Calvo y hasta se especula con que podría haberlo hecho con el propio presidente del Gobierno. «Me informa de todo», ha señalado. El líder nacionalista ha negado que haya una crisis entre JxCat y ERC y ha expresado que nunca ha pensado estos últimos días en dimitir. Ha pedido además una figura internacional que haga de mediador o relator entre el Gobierno y la Generalitat y aunque el lehendakari Íñigo Urkullu se ofreció para ayudar, ha precisado que no ha hablado aún con el dirigente vasco.

Además de la petición de diálogo y su nuevo rechazo a la sentencia, Torra ha anunciado que el Ejecutivo catalán ha instado al consejero del Interior, Miquel Buch, que abra una investigación interna entre los Mossos por su actuación en las algaradas y «depure» todas las responsabilidades que sean necesarias. El Govern impulsará además una comisión de investigación en el Parlament.

Castigo para los violentos

Quim Torra, realizó la noche pasada la condena más contundente de la violencia desde que hace una semana se iniciaron los disturbios en el centro de Barcelona y en otras localidades catalanes como respuesta a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'.

En una entrevista a la CNN, el dirigente nacionalista afirmó que «quien haya cometido un acto violento debe ser castigado». Hasta la fecha, Torra se había limitado a condenar la violencia, en genérico, pero se había negado a admitir que los manifestantes que se han enfrentado a los Mossos y a la Policía Nacional son violentos. Esta negativa ha servido de pretexto al Gobierno central para rechazar una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra e incluso para contestarle el teléfono. «A mí no me representa la violencia y la condeno», ha expresado el líder secesionista. «Siempre he estado al lado de un movimiento pacífico y democrático con la bandera del diálogo y de la no violencia. Me mantengo aquí y nunca saldré de aquí», ha apuntado.

Vídeo.

Presiones internas

Torra, además, ha descartado dimitir o convocar elecciones, desde el argumento de que ante una sentencia que considera un castigo injusto hace falta un gobierno fuerte, a pesar de que este es uno de las principales reproches que le hacen sus socios, que le acusan de no haber estado en su sitio y no haber sabido gestionar la crisis de esta semana.

«Este Govern no nos hace más fuertes», según ha asegurado Joan Tardà (ERC) en RNE. «El proceso no avanzará mientras no lo lidere ERC», ha rematado el exdiputado. Oriol Junqueras también ha apostado por elecciones en 'naciodigital'. Siempre es un buen momento para que los ciudadanos se expresen, ha señalado. Y hasta ha apuntado a Pere Aragonès como candidato a la presidencia. Está «cualificadísimo», expresa. Y sobre el indulto, lo ha descartado: «Se lo pueden meter por donde les quepa».