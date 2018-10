El PNV y Torra amenazan a Sánchez con dejarle caer si no cede a sus exigencias Torra ayer, durante un momento del pleno de política general en el Parlament. / Efe El president da un ultimátum para pactar un referéndum y Ortuzar amaga con retirar su apoyo si no «espabila» con las transferencias OLATZ BARRIUSO Miércoles, 3 octubre 2018, 01:29

Pedro Sánchez empieza a caminar, esta vez de verdad, con pies de barro. La continuidad de la legislatura se le pone muy cuesta arriba al presidente del Gobierno tras elevar considerablemente el tono y las exigencias los partidos que le auparon a La Moncloa y contribuyeron al éxito de la moción de censura para derribar a Mariano Rajoy. En la misma jornada, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lanzó un ultimátum al Ejecutivo socialista para que formule una propuesta para convocar un referéndum de autodeterminación a la escocesa «antes de un mes» o, en caso contrario, el independentismo catalán «no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso».

Pocas horas antes, el PNV, que barrunta la posibilidad cierta de un adelanto electoral o de una legislatura mantenida con respiración asistida y sin otro objetivo que encumbrar a Sánchez a un próximo mandato, advirtió al presidente de que el aviso que le lanzó el domingo en el Alderdi Eguna es «serio» y no «una chiquillada de campa». Es más, el presidente del EBB, molesto por la «displicencia» con la que el Gobierno socialista recibió su toque de atención, amagó con retirar el apoyo a Sánchez si no «espabila» con las transferencias pendientes.

Al presidente se le amontonan los problemas y la posibilidad de aprobar los Presupuestos de 2019, a la que ha dedicado ingentes esfuerzos en forma de mensajes de apaciguamiento al soberanismo catalán, se antoja cada vez más remota. El Gobierno de Sánchez ya despachó ayer con un 'no' rotundo la posibilidad de convocar una consulta independentista «pactada, vinculante» y reconocida por la comunidad internacional como exige Torra. Una 'línea roja' indiscutible para el Ejecutivo socialista, que hasta ahora sí había hecho guiños a los independentistas en el asunto de los dirigentes del 'procés' encarcelados. La vicepresidenta Carmen Calvo sugirió la posibilidad de poner fin a la prisión preventiva y la delegada del Gobierno en Cataluña habló incluso de indultos. La Moncloa tendía así la mano al soberanismo que, por boca de Esquerra, había pedido que el Gobierno instara a la Fiscalía a retirar el delito de rebelión e impulsara su puesta en libertad.

«Hemos sido los socios más leales, pero el aviso es serio, no es una chiquillada» Andoni Ortuzar, presidente del PNV

«La paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Sánchez se ha acabado. Le exijo una reunión para negociar» Quim Torra, Presidente de la Generalitat

No obstante, mientras el Gobierno se esforzaba en corresponder a ERC, que prefiere estirar la legislatura como mínimo hasta finales de 2019 para rearmarse frente al PDeCAT, los neoconvergentes y, sobre todo, Torra respondían con una sonora bofetada a la propuesta de diálogo de Sánchez. En primer lugar, con las palabras de aliento que el presidente de la Generalitat dedicó el lunes, aniversario del 1-O, a los grupos violentos que provocaron graves disturbios en las calles -«Hacéis bien en presionar», azuzó a los CDR horas antes de que intentaran asaltar el Parlament-. Después, con el ultimátum que puso el president sobre la mesa porque «la paciencia de Cataluña no es infinita y el margen de Sánchez se ha acabado». Si no querías caldo, toma dos tazas.

Elecciones andaluzas

Que el Gobierno se viera obligado a salir para dar una respuesta contundente a Torra significa que asume que será imposible sostenerse gracias a los soberanistas catalanes. Aun así, el Ejecutivo da claras muestras de querer aguantar, incluso obligado a prorrogar unos Presupuestos que no son los suyos -los aprobó Rajoy de la mano de PNV y Ciudadanos-. Sin fecha aún para las elecciones andaluzas -que ya no serán el 25 de noviembre, porque Susana Díaz debería haber firmado la convocatoria el lunes- hay pocas posibilidades de que Sánchez decida disolver las Cortes Generales en el corto plazo para evitar así perjudicar los intereses de la presidenta.

No obstante, Sabin Etxea empieza a convencerse de que, haya o no adelanto electoral, la legislatura de Sánchez, en la cuerda floja con dos ministros dimitidos y algunos más 'tocados', puede no dar mucho más de sí. Ni en materia de transferencias ni en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios alcanzados con el PP, por ejemplo, para impulsar el TAV o rebajar la tarifa eléctrica de las empresas vascas. Ortuzar incluso lamentó de que Mariano Rajoy ya había logrado «vencer las resistencias» de los funcionarios del Estado y ahora se están dando pasos hacia atrás.

Por eso, pese al interés del PNV en alargar la legislatura española lo máximo posible para no 'contaminar' las municipales y forales de mayo, su respaldo cerrado a Sánchez -«hemos sido los socios más leales y no se nos hace caso», reprochó el presidente del PNV- está en entredicho. «¿Qué quieren, que en la próxima votación votemos que no? ¿Que la próxima vez que haya un intento de reprobación a un ministro les digamos que no? Entonces, va a ser muy tarde», sentenció Ortuzar en una entrevista en 'Radio Euskadi'. Por eso, dijo, el aviso «va en serio». «O espabilan o nos sentiremos liberados de cualquier compromiso».