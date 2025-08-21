El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Joseba Asiron saluda desde el palco de la plaza de toros de Pamplona.

Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu

El PNV ha criticado el«cinismo político» de la coalición soberanista por atacar los festejos donde es oposición y tolerarlos donde gobierna

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:17

Es recurrente hablar de las contradicciones internas que atenazan a EH Bildu en su apuesta decidida por gobernar Euskadi a corto plazo. No es fácil ... sostener las mismas posiciones como partido con vocación de poder que como fuerza antisistema o de perpetua oposición. Se ha visto con el debate sobre las energías renovables y la instalación de parques eólicos en los montes de Euskadi, a los que la izquierda abertzale históricamente se ha opuesto con virulencia. Se ha puesto de manifiesto también con el debate candente sobre seguridad. Alcaldes de Bildu como la de Ondarroa, Urtza Alkorta, no han tenido más remedio que sacar las uñas ante el hostigamiento a la Policía municipal, encargada de mantener la paz en sus pueblos y directamente dependiente del Consistorio. Un pulso que les enfrenta, por cierto, con GKS y que ejemplifica a la perfección las 'servidumbres' de ser partido de gobierno y, por ende, guste más o menos, encargado de mantener el orden.

