El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eduardo Parra

En tercera división

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:04

Dos reveses diplomáticos en menos de una semana era un golpe demasiado fuerte para la autoestima del presidente del Gobierno que, hasta hace pocos meses, ... ha intentado liderar Europa en posicionamientos marcadamente ideológicos y ahora se había visto excluido de reuniones tan influyentes como la del pasado sábado y la telemática de ayer, auspiciada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el francés Emanuel Macron, para un grupo de selectos dirigentes comunitarios. Finalmente, la ubicación de Pedro Sánchez en el último turno de la convocatoria, confirma que España, en la actualidad, está jugando en la tercera división.

