¿De qué presumen?

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:01

Se retan en el campo de batalla. El dialéctico –que no didáctico–, que no es otro que la sede de la soberanía nacional: el Congreso ... de los Diputados. Con un presidente de Gobierno que empieza a admitir que su lema de consolación en la noche electoral en la que no ganó en las urnas («somos más») se ha difuminado, dos años después, en el espectro de unos socios que se van cansando del incumplimiento de sus promesas. Ni amnistía para Puigdemont, que depende de los jueces y del Constitucional (tribunal de garantías). Ni oficialidad del catalán en Europa (por eso se entretienen ahora con la promesa de que las empresas de más de 250 empleados o más de 50 millones de facturación deban atender al público que se lo solicite, obligatoriamente en catalán, ya estén ubicadas en Amurrio o Badajoz). ¿El catalán es lengua oficial en toda España? Ni competencias integrales en Cataluña sobre inmigración porque Podemos se niega. Por eso ayer Sánchez sustituyó su exhibición de la «mayoría parlamentaria», que no tiene, por la «estabilidad». Una 'consistencia' que le obliga a la cesión al chantaje permanente de los secesionistas y la ultraizquierda. Y se colgó el medallero.

