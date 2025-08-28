El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Parlamento a la carta

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:12

El Congreso cerrado a cal y canto. Así lo quiere el PSOE que ha propuesto acortar el pleno de la Cámara a dos días para ... que el 11 de setiembre, conmemoración de la Diada de Cataluña, sus señorías independentistas, esos 14 diputados de Junts y ERC tan necesarios para Pedro Sánchez, puedan asistir tan a gusto a los fastos catalanes. Un detalle, un guiño. Un 'qué más da' si las puertas del hemiciclo las abren y cierran a conveniencia en un Parlamento cuya presidenta socialista, Francina Armengol, bloquea reiteradamente las iniciativas legislativas del PP procedentes del Senado. Nunca, en todo el tiempo que España lleva disfrutando la democracia se había suspendido un pleno por coincidir con una celebración autonómica. Otra cosa es la cortesía parlamentaria en tiempos de campañas electorales autonómicas. O cuando el PP celebró su congreso nacional. Pero no existen precedentes de haber anulado un pleno para no interferir en los festejos de una comunidad. De hecho, el año pasado también coincidió el 11-S con la agenda del Congreso .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  4. 4 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  5. 5

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  6. 6

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  7. 7

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  10. 10

    La edad efectiva de jubilación en Bizkaia se retrasa y alcanza por primera vez los 65 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Parlamento a la carta

Parlamento a la carta