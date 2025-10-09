¿Quién está más nervioso?

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tonia Etxarri

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:01

Desde que el pasado viernes un informe de la UCO desveló pagos en billetes de procedencia desconocida, en sobres con el membrete del PSOE, a ... los dos últimos secretarios de Organización socialistas PSOE (uno de ellos, ministro) la oposición se ha instalado en la exigencia constante de información. No importa. El Gobierno sigue esquivando las respuestas. Mientras los socios, tan exigentes con la corrupción del PP y tan permisivos con la del PSOE, permanezcan amarrados a su escaño, Sánchez seguirá acogiendo con desdén los movimientos de Feijóo.

