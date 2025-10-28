El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

Hasta las narices

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 28 de octubre 2025, 00:05

Estem fins als nassos'. Se expresaba así de elocuente la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, justo cuando empezaba el año 2025, para ... escenificar su hartazgo de promesas incumplidas por parte de Pedro Sánchez. Desde aquella sesión parlamentaria en la que Junts escenificó que estaba hasta las narices, no le ha dado tregua al presidente del Gobierno. Comenzó el año tumbando un decreto ómnibus y coincidiendo en votos, con el PP y Vox, para echar para atrás unas cuantas iniciativas legislativas haciéndole pasar al presidente por un vía crucis parlamentario. Tras un año de amagues y envites, después de haber pedido a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza, ha llegado el plante, que viene a ser una ruptura pero sin moción de censura.

