El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez visita las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León. Brais Lorenzo

Que llueva, que llueva

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:59

Ni los incendios consiguen sofocarse, con 350.000 hectáreas quemadas, ni las llamas de la confrontación política se van apaciguando una vez el presidente del ... Gobierno decidió interrumpir por un rato sus vacaciones para presentarse ante la opinión pública con una caja vacía envuelta en el lazo de un pacto que olía, más que a humo, a chamusquina. Después de que Pedro Sánchez culpara a la emergencia climática para sacarse un pacto de Estado de la chistera que soliviantó a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por el fuego, porque su prioridad es que les llegue más ayuda, el desfile de ministros ha sido descorazonador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 740.000 vascos pagarán 120 millones por no ajustar la subida de precios al IRPF
  2. 2

    Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»
  3. 3 11 arrestos y 60 denuncias en la segunda noche de Aste Nagusia
  4. 4

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
  5. 5

    Mil kilómetros durante veinte años para recordar a su hijo asesinado por ETA
  6. 6 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  7. 7 Una persona resulta herida en un accidente entre un camión y un turismo en Zamudio
  8. 8

    La lección de la joven que se enfrentó a la enfermedad de Crohn en un parque de gimnasia
  9. 9 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  10. 10

    Ourense, Cáceres, León y Zamora arden sin control: desalojan una docena de pueblos en el lago de Sanabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Que llueva, que llueva

Que llueva, que llueva