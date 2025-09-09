El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. EFE

Si Hamás aplaude...

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:02

Lo ha vuelto a hacer. Pedro Sánchez, condicionado por su debilidad parlamentaria y cautivo de sus socios de la ultraizquierda y parte del independentismo, y ... con el frente judicial abierto en canal en su entorno familiar y político, ha vuelto a desviar el foco. En una comparecencia sin preguntas (la fórmula que más le gusta utilizar para evitar que algunos periodistas le pongan ante el espejo), hizo uso de su habilidad para cambiar el guion. Ni Koldo, ni Ábalos, ni el fiscal general, ni su esposa ni su hermano. Ayer tocaba hablar del boicot a Israel. Utilizó el estado emocional que está provocando el sufrimiento del pueblo palestino de Gaza, atacado por el gobierno de Netanyahu y secuestrado por Hamás como escudo humano, para anunciar algunas de las medidas que querían oír sus socios de Sumar y Podemos, que llevan un año exigiendo la ruptura de relaciones con Israel, en un contexto de negociación de los Presupuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Si Hamás aplaude...

Si Hamás aplaude...