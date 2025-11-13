Gobierno en funciones

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:01

La comparecencia extraordinaria del presidente del Gobierno, ayer ante el Congreso de los Diputados, sonó a un forzado epílogo de su alterada legislatura o a ... un ensayo del nuevo escenario postelectoral con su partido en la oposición. En cualquiera de las dos tesituras, Pedro Sánchez estuvo fuera de foco. Ya no por los malabarismos a los que nos tiene acostumbrados, sino porque tuvo que oír las verdades del barquero que le dedicó su exaliada, la portavoz de Junts. Sánchez recibió paladas de desprecio lanzadas contra su rostro de la mano de Míriam Nogueras, que le llamó cínico e hipócrita por incumplir los acuerdos, mientras escenificaba su 'cese de la convivencia'. Pero el presidente trató de no inmutarse para centrarse en sus ataques al PP pronunciando su expresión talismán –«derecha y ultraderecha»– un par de veces entre la coma y el punto de cada frase, que luego el disciplinado Patxi López remató en suerte. Las muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia, el cribado de mamas en Andalucía, la dana de Valencia. Un listado de agravios contra los gobiernos autonómicos del PP que Feijóo recogió al vuelo preguntando al presidente que tanto presumía de su defensa de lo público en qué universidad pública había estudiado él, a sabiendas que Sánchez había cursado sus estudios en una universidad privada.

