Dos memorias

Tonia Etxarri

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:02

Constatar que el Día de la Memoria es irrecuperable para un homenaje unitario, mientras Bildu no reniegue del horror injustificado que ETA infligió a la ... sociedad, es una realidad que conduce al reconocimiento de la existencia de dos relatos. La jornada de ayer, en el País Vasco, añadía una muesca más en el tránsito hacia el olvido premeditado, por razones políticas. A medida que el grupo de Otegi se ha ido fortaleciendo en su ubicación en el epicentro de la política, como socio leal de los gobiernos de la Moncloa y Navarra, y cuestionado solo en días alternos en Ajuria Enea, las exigencias para que rechacen la historia del terrorismo se van difuminando. Es de justicia recordar que quienes utilizaron la violencia atemorizando a la población durante más de 50 años intentaron quebrar la democracia. Pero esa pesadilla, que duró más tiempo que el franquismo, se va dejando enterrada bajo el polvo de la indiferencia y el desafecto. Por necesidad política. Quienes justificaron el horror de los años de plomo son ahora una de las piedras angulares del entramado institucional de España. Dando lecciones de democracia y antifascismo. El tiempo y la falta de exigencia han hecho el resto.

