Los cuentos de Leire

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:01

Sostiene la oposición que todos los movimientos del presidente del Gobierno están orientados hacia una operación de blindaje, acosado por los casos de corrupción en ... su entorno familiar, político e institucional para defenderse de la Justicia. Lo cierto es que el PSOE no se ha atrevido a presentar la proposición de ley, conocida como 'ley Begoña', que pretendía intervenir la Justicia por la vía rápida, por falta de apoyos parlamentarios. Pero está intentando recuperar parte de la esencia de esa iniciativa frustrada con la reforma de la ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal. Una norma que viene cargada de polémica al contemplar no solo que los jueces se queden sin la instrucción penal para ponerla en manos de la Fiscalía, sino que limita la acusación popular para que partidos, sindicatos, asociaciones, fundaciones o entes públicos no puedan ejercerla.

