Más corrupción que aborto

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:02

Pedro Sánchez pugnaba ayer en el Congreso con Feijóo y Abascal para fijar el marco del debate parlamentario en la reforma para blindar el aborto. ... Esta es su penúltima causa recuperada, a pesar de que la interrupción del embarazo ya está avalada como un derecho fundamental por jurisprudencia del Constitucional. Lo hacía porque ha visto juego en las contradicciones del PP. Pero no consiguió fijar su empeño porque, fuera del Parlamento, a 20 minutos de la Carrera de San Jerónimo, la película del Óscar se estaba rodando en el Tribunal Supremo, con el exministro Ábalos como estrella, cuya personación ante la Justicia fue debidamente aprovechada por la oposición. Si Feijóo está atenazado por una triple A (Ayuso, Aznar, Abascal), según La Moncloa, Sánchez gobierna condicionado por el lastre de la tríada Koldo, Ábalos, Cerdán, uno de ellos en prisión provisional y los otros dos investigados por la Justicia. La búsqueda de los tickets de pagos de Ábalos contrastaba con el mazazo que acaban de recibir los autónomos con el subidón de impuestos anunciado por el Gobierno. Entre intercambios de acusaciones de bulos y corruptos discurrió la sesión en el Parlamento, que pasó a segundo plano.

