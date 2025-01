Toni Comín, denunciado por acoso sexual por un exasesor de Junts

La polémica se cierne de nuevo sobre Toni Comín, elegido eurodiputado de Junts en las últimos elecciones aunque sigue sin poder recoger su acta, y aspirante también a presidir el consejo de la república, el Govern paralelo creado por Puigdemont en 2018 y del que ... se ha desmarcado. Un colaborador de Junts en el Parlamento Europeo ha denunciado al exconsejero de Salud, mano derecha de Puigdemont durante años en Waterloo, por acoso sexual y laboral. La denuncia se ha presentado ante el Parlamento Europeo. Comín ha negado este viernes «con toda rotundidad haber ejercido ningún acto de acoso ni maltrato laboral, psicológico o sexual».

La denuncia ha sido presentada por un exasistente de Comín ante el Comité Consultivo del Parlamento Europeo que investiga casos de hostigamiento. El caso relata tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa y propuestas de tríos con otro hombre, según ha avanzado La Vanguardia. También habla de malos tratos de carácter laboral.

Según Comín, los hechos denunciados son cuestiones «completamente tergiversadas», «bromas y comentarios más o menos oportunos, en el marco de una relación de confianza y amistad construida durante el mandato». «Nunca he invadido la intimidad del denunciante», ha asegurado el exconsejero. Comín incluso ha negado que fuera asistente suyo. «Ni he tenido ningún vínculo legal con él ni ninguna autoridad laboral sobre él», ha señalado en un comunicado.

Junts ha reaccionado también a través de un comunicado. La formación niega que no abriera una investigación interna. «Desde que se tuvo noticia de la presentación de la denuncia se pusieron en marcha los mecanismos de investigación interna y una vez finalizada se tomarán las medidas que correspondan», ha afirmado el partido de Puigdemont, que abrirá una investigación.

Junts asegura que se ha puesto en contacto con la persona afectada y al mismo tiempo también con Toni Comín y confía en que se aclaren los hechos. «Queremos dejar claro que el proceso interno debe asegurar por un lado la protección a la persona denunciante y al mismo la presunción de inocencia del eurodiputado Toni Comín. El órgano del partido está decidiendo cuáles deben ser las medidas cautelares», ha señalado en la formación nacionalista.

Comín se ha defendido atacando, pues cree que la denuncia puede ser considerada «constitutiva de un delito de odio por homofobia, es decir, un atentado contra mi integridad por motivo de mi orientación sexual». Ve además en la denuncia una «coincidencia temporal» en el hecho de que haya decidido presentarse como candidato a presidir el consejo de la república, el Govern paralelo que creó Puigdemont en 2018 para mantener vivo el 'procés' desde Waterloo. Comín lleva meses en el ojo del huracán. Fue denunciado por irregularidades contables en su etapa como vicepresidente del consejo de la república. Se le acusa (el caso está aún abierto) de haber desviado fondos de la entidad para su propio beneficio, en concreto para unas vacaciones familiares. Pendiente de que la Eurocámara le reconozca su acta de parlamentario, hizo gastos «no justificados» y «posibles irregularidades» como vicepresidente del consejo de la república, según una auditoría interna, tras las denuncias de socios de la entidad. Se detectaron gastos no justificados por valor de 15.530 euros.

Comín no cuenta ya con el apoyo de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat obligó a todo el gobierno del consejo de la república a dimitir, tras las acusaciones contra Comín. Puigdemont cesó al frente de la entidad después de su elección como nuevo presidente de Junts. A pesar de no contar con el aval de Puigdemont, Comín decidió dar la batalla para presidir el consejo de la república. Hay 6 candidatos y uno de ellos, Jordi Domingo, tiene el apoyo del entorno del expresidente de la Generalitat. Comín ha sido durante años el escudero más fiel de Carles Puigdemont en lo que el nacionalismo el 'exilio' catalán. Esta alianza se ha resquebrajado, tras siete años en Waterloo. La ruptura definitiva del 'exilio' se ha escenificado esta última semana, con las declaraciones del rapero Valtonyc, que formó durante años parte del núcleo duro de Waterloo, que ha acusado a Comín. «He callado durante mucho tiempo», dijo el cantante, que acusó al exconsejero de transferir dinero del Consejo de la República a su cuenta bancaria personal. Una acusación tan dura en medio de la campaña electoral del consejo de la república no se entiende sin el apoyo de Puigdemont, muy unido a Valtonyc. «Dada la gravedad y la falsedad de estas acusaciones, he dado instrucciones a mis abogados para que presenten la correspondiente querella», replicó el exconsejero.