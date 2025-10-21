Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Es el mail que pone contra las cuerdas a Begoña Gómez. El correo electrónico más comprometedor a la hora de rebatir la acusación de malversación ... por haber supuestamente usado a la asistente de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, para sus negocios privados y para lanzar su carrera profesional. Ese mail, ahora de manera íntegra, aparece en los nuevos tomos del sumario que instruye el juez Juan Carlos Peinado y que el magistrado ha entregado en las últimas horas a las partes personadas en esta causa.

Ese correo, que consta en la página 6.899, tomo XXII, de las diligencias previas apuntaría de manera bastante clara que Álvarez usó su cargo como directora de Programas de Moncloa, no solo para gestionar los pequeños flecos del día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense que codirigía Gómez, sino también para los grandes eventos de esta cátedra.

Ese mail está remitido desde su correo oficial de Moncloa (@presidencia.gob) y con el emblema oficial de «Presidencia del Gobierno». Cristina Álvarez firma ese mail con su título de «directora de Programas» adscrita a la «Secretaría General de Presidencia» y facilita como contacto su teléfono móvil oficial de Moncloa.

Ampliar

En esa comunicación, fechada el miércoles 10 de noviembre de 2021 a las 12:17 del mediodía (en plena jornada laboral), Álvarez se dirige a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale, Pilar Suárez-Inclán. Reale era uno de los patronos de la cátedra.

La asesora de Moncloa le hace llegar a Suárez-Inclán los «datos técnicos» para que se los haga llegar a otro directivo de Reale sobre un acto denominado «Silver Economy» que se había a desarrollar el 25 de noviembre de ese 2021 en IFEMA (Feria de Madrid) y en el que esperaban una asistencia de unas 500 personas.

En todo momento, la asistente de Moncloa habla en primera persona del plural, como si ella misma fuera parte de la cátedra: «sería importante que nos hiciera llegar una foto», «que nos lo envíe también»… «Quedamos también a la espera de un contacto para poder coordinar esa previa reunión», llega a escribir también la asesora de Moncloa, volviendo a usar la primera persona del plural y reconociendo que ella está en la «coordinación» de esos trabajos para el gran evento de la cátedra de Gómez.