El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'. Efe

La Justicia europea defiende que la etarra 'Anboto' condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

El TJUE sentencia que la dirigente de la banda terrorista, que ha cumplido veinte años de prisión en el país galo por un ataque a un cuartel de la Policía en Oviedo en 1997, no puede ser condenada de nuevo en España por estos mismos hechos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:41

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que la dirigente de la organización terrorista ETA, María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', no puede ... ser enjuiciada en España por un acto de terrorismo por el que ya ha sido condenada en Francia. En su decisión, este jueves, el alto tribunal apunta que este principio se aplica incluso cuando el delito en cuestión reciba «una calificación diferente» en los países del bloque. Con todo, el alto tribunal con sede en Luxemburgo, deja en manos de la Audiencia Nacional la aclaración de si en el caso de 'Anboto' se puede aplicar esta circunstancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  3. 3

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  4. 4

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  5. 5

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  6. 6

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10

    «Sobre las familias de los suicidas recae cierta vergüenza y un sentido de aislamiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Justicia europea defiende que la etarra 'Anboto' condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

La Justicia europea defiende que la etarra &#039;Anboto&#039; condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España