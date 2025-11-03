El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Fiscal General de Estado, García Ortíz. EFE

El testimonio clave de cuatro subordinados abre hoy el histórico juicio al fiscal general

Declaran en el Supremo dos fiscales que fueron investigados por la revelación del correode González Amadory una que podríacomplicar a García Ortiz

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

El Tribunal Supremo afronta desde hoy otro juicio inédito que quedará marcado con letras rojas en su hoja de servicios. Seis años después de sentar ... en el banquillo a los líderes del 'procés' secesionista en Cataluña, en una vista con una repercusión mediática sin parangón, los focos se vuelven a encender para juzgar a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Un episodio sin precedentes por tratarse de un alto cargo del Estado en activo, máximo responsable de los 2.800 fiscales que componen el Ministerio Público y quien coordina la persecución de delitos y la defensa de la legalidad en el sistema de justicia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  6. 6

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»
  7. 7

    Temor al asesino en serie que vive en Euskadi. ¿Pueden rehabilitarse los criminales más sanguinarios?
  8. 8 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  9. 9

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate
  10. 10

    Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El testimonio clave de cuatro subordinados abre hoy el histórico juicio al fiscal general

El testimonio clave de cuatro subordinados abre hoy el histórico juicio al fiscal general