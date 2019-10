Tapia cifra en 7,6 millones el impacto económico de los aranceles de Trump al sector agroalimentario vasco Reunión de Tapia con el resto de consejeros autonómicos en Madrid La consejera vasca se ha reunido en Madrid con sus homólogos autonómicos y con el ministro en funciones Luis Planas. Esta cifra asciende a 765 millones para el conjunto del Estado E.C. Lunes, 7 octubre 2019, 19:27

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha calculado en 7.650.000 euros el impacto económico de la subida de aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios vascos si finalmente la Administración de Donald Trump confirma la lista preliminar dada a conocer la semana pasada.

Según Tapia y con la «máxima cautela», la afección de estos aranceles en Euskadi supondría el 1 % del conjunto de España, que se ha calculado que asciende a 765 millones, tal y como ha indicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, quien este lunes se ha entrevistado con los consejeros autonómicos del ramo para abordar, entre otras cuestiones, el tema de los aranceles agroalimentarios anunciados por EEUU. La estimación global se ha elaborado en base a las ventas de España a EEUU en 2018 sobre las partidas afectadas que aparecen en dicho listado.

Las cantidades, no obstante, no son fáciles de precisar y pueden variar con el paso de los días, conforme avance el trabajo de los técnicos, ha apuntado Planas, al ser «complicado» porque los códigos arancelarios que EEUU aplica «no son los mismos» que los de España y el resto de la Unión Europea (UE). El cálculo, no obstante, es inferior a los 1.000 millones de euros que se apuntó la semana pasada.

Tras el encuentro con los consejeros autonómicos, Planas ha constatado la «unidad de puntos de vista» para enfrentarse a este asunto. «Todos estamos unidos en la firmeza de la negociación» entre la UE y EEUU para conseguir que el sector agroalimentario «quede fuera de estas posibles sanciones», porque en este caso «no es el objeto de la disputa», ha afirmado. El ministro ha añadido que España y Francia mantienen una posición «muy similar» que trasladarán a Bruselas en los próximos días para lograr que EEUU «aplace o suspenda definitivamente» las sanciones.

La consejera vasca ha reiterado, tal y como hizo el lehendakari Urkullu la pasada semana, la necesidad de que la Unión Europea proponga acciones conjuntas y coordinadas para hacer frente a las medidas arancelarias anunciadas por EEUU y ha dicho que esta semana se reunirá con el sector vitivinícola vasco, el más afectado en Euskadi, para analizar posibles medidas.

Ha añadido que el Ejecutivo autonómico va a activar la red de regiones en materia de agricultura (Regal), para que estos territorios puedan ser agentes activos en la toma de decisiones. También ha indicado que se quieren activar medidas para diversificar los mercados de los vinos vascos más allá de EEUU y Reino Unido.

Tapia ha reconocido que el sector más afectado por las medidas arancelarias norteamericanas en Euskadi es el vino (Rioja alavesa y las tres denominaciones de origen Txakoli), pero también ha dicho que hay otros como el queso y las conservas pesqueras que también pueden vez perjudicadas. Finalmente ha asegurado que ahora toca ser «realista» y tratar de pensar en cómo hacer frente a esos aranceles.