Tabarnia pide a Pedro Sánchez que no se deje embaucar por el extremista Torra

El fundador de la lotería La Bruja de Oro y «ministro» virtual de la plataforma Tabarnia, Xavi Gabriel, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su reunión con el president de la Generalitat, Quim Torra, «sea contundente y claro y no se deje embaucar por los intereses de un extremista».

En una entrevista con EFE durante su visita en Madrid para promocionar su nuevo libro, el designado «ministro de Hacienda» de Tabarnia asegura que no le gusta la política y que «jamás» será candidato a nada, a pesar de que -según ha confesado- se lo han propuesto el año pasado el PP, el PSC y Ciudadanos.

«Estuve 22 días recibiendo amenazas de muerte, con meter fuego en mi casa y también amenazas a mi hijo. Comenzaron en agosto pero tras esos 22 días estallé y dije lo que pensaba. Hubiera aceptado cualquier designación de Tabarnia», explica sobre la presión que recibió del entorno independentista.

Califica a Tabarnia como una plataforma «no política», sino «una simple manera de reivindicar hechos que van en contra de Cataluña para que se respete al 60 por ciento de catalanes que no queremos la independencia».

Preguntado por si aboga por una reforma constitucional para resdiseñar el encaje de Cataluña en España, Gabriel expresa su satisfacción con el régimen autonómico «siempre que no se sienta que nos están tomando el pelo, porque si no se paga las autopistas en ningún sitio (de España), por qué hay que pagarlas en Cataluña. Pero el hecho de separarse es una pérdida de tiempo, es retroceder más de 300 años».

«Durante 30 años mi mejor amigo ha sido de ERC y yo para nada lo era. Siempre ha habido entendimiento y convivencia, pero se acabó a partir del momento en que (Artur) Mas y (Carles) Puigdemont la liaron parda, con una falta de argumentos absolutos y con afán de enfrentamiento», recuerda.

Sin embargo, Gabriel defiende el diálogo mientras sea «con argumentos suficientes y si están dispuestos a razonar».

«No quiero que esta gente esté en prisión»

Con respecto a qué propondría para solucionar la crisis política actual catalana, el empresario ha afirmado que «tiene que haber un desempate» y que no le gusta la política «pero sí el diálogo», aunque dijo que le pediría a los independentistas «que saquen todas las banderas y lacitos de los balcones y en los pueblos».

«A partir de allí, que entren al diálogo normal y con inteligencia, se puede llegar a acuerdos. Con manifestarse con banderas sólo se puede llegar a enfrentamiento. El lazo ya distancia, la gente se pasea con el lacito en el pecho para decir 'yo soy de los buenos'. Los lazos son provocadores», recalca.

Opina también sobre los políticos independentistas en prisión condicional: «No quiero que esta gente esté en prisión, yo los sacaría a todos de la prisión, pero lo que tampoco quiero es que en base a eso se proteja a estas personas que han causado un daño evidente».

El dueño de La Bruja de Oro -«la mayor lotería del mundo», según la define-, aconseja al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, «que sea contundente y claro y no se deje embaucar por intereses de un extremista, porque Torra es un extremista de derecha».

Gabriel descalifica a Torra como «intermediador válido» para hablar con «ese 40 por ciento» independentista y afirma que el president «también tiene que dar la razón un poco» a los catalanes no secesionistas porque, «si no, lo que va a conseguir es una guerra civil», aunque reconoce también que a veces «hay desmadre» desde los sectores no independentistas.

Con su última publicación «El gran libro de la inspiración» (Planeta), el empresario oriundo de Sort (Lleida) ha asegurado que busca «inspirar» y que «si una persona emprende algo, adquiere una experiencia y tiene la obligación de trasladarla a los demás para que aprendan de ello».

La enfermedad -hace siete meses que supo que padecía cáncer- le impulsó a escribir un libro que recoge más de 150 frases «claras, concisas e impactantes» para transmitir «ilusión, positivismo» y «optimismo», afirma la editorial.

Además de la Bruja de Oro, gabriel creó la empresa Expedur con la que rodó dos series «Neblina» y «Ventana al Cielo», es socio fundador de Virgin Galactic y será en 2019 el primer turista espacial español. Su mayor orgullo es una fundación -La Bruixa d'Or- centrada en ayudar a los niños con enfermedades raras.

Acompañado por su hijo, que le sigue a sol y a sombra y abandonó su carrera de piloto para ayudarlo durante el combate contra el cáncer, Gabriel sorprende al relatar que celebró «con champán» con su familia la noticia del cáncer.

«Era para celebrar que te dicen que tienes cáncer pero lo puedes vencer si luchas. Tienes la obligación de celebrarlo y, automáticamente, lo que consigo es que con mi hijo y mi mujer terminemos brindando, mirándonos a los ojos, diciendo que lucharemos y venceremos. Siete meses después, nadie al mirarme me dice que me encuentro mal, estoy con mucha energía», ha señalado.

Abocado ahora a concluir su tratamiento de quimioterapia a la vez que se mantienen en contacto diario con sus empresas, Gabriel ya tiene pensado su próximo libro: «Será mas adelante, sobre cómo le gané a la enfermedad».