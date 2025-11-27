El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

«Riesgo extremo de fuga». ¿Pero por qué considera el juez Leopoldo Puente que la posibilidad de que José Luis Ábalos se escape es tan ... intensa? La respuesta a esa pregunta está en el auto de prisión. Básicamente, ni el instructor ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se creen la versión del exministro, que ha asegurado en una reciente entrevista que solo tiene 6.000 euros en su cuenta, de que no tiene patrimonio suficiente para escapar fuera de España y que tampoco tendría dónde.

El Supremo niega las dos afirmaciones de Ábalos: cree que sí tiene dinero oculto fruto de las mordidas y considera que sí que podría tener cobijo en el extranjero debido a sus vínculos con Sudamérica (el sumario ya ha acreditado una propiedad y una fundación en Colombia y viajes a República Dominicana) .

«No puede desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años no precisó realizar egreso (retirada de efectivo) alguno de sus cuentas bancarias», apunta el juez en su auto de encarcelamiento. Ese trajín de dinero en metálico –afirma Puente- «permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga».

En ese línea, y recordando lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reveló en su «informe patrimonial» sobre el diputado ya preso que éste movía «cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositados en cuentas de terceros, que hasta el momento no han sido halladas». En su momento, Puente ya cifró en unos 5 millones de euros el dinero que se podría haber embolsado en mordidas Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán por el 1% del valor de las obras supuestamente amañadas.

Pero casi tan importante para instructor del Supremo como el supuesto dinero «oculto» es la posible red de huida que el exministro podría tener gracias a los «evidentes contactos internacionales de los que Ábalos dispone». Recuerda el instructor que hay indicios de que el imputado «en determinados países hispanoamericanos de algún bien inmueble» y que además fue «socio fundador de la fundación Fiadelso» en Colombia, «a la que podría continuar familiarmente vinculado», ya que por esta institución pasaron, al menos, una exmujer, un exsuegro y una de sus hijas.

«Ingresos periódicos»

Leopoldo Puente además subraya que el exmano derecha de Pedro Sánchez también podría contar con el apoyo de su primogénito, Víctor Ábalos (imputado también el 'caso Koldo' como supuesto testaferro de su padre), ya que éste tiene negocios en Colombia, al margen de haber sido miembro de la junta directiva de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) entre 2019 y 2023.

El juez explica que Ábalos ha venido «recibiendo periódicamente ingresos procedentes» de su hijo mayor, «obtenidos al parecer en el extranjero». El instructor rechaza el alegato del exministro que este jueves en la vistilla dijo que se trataba de la devolución de un préstamo. «Con independencia de que se tratara o no de un préstamo (…) no hay razón alguna para considerar que esos mismos fondos, en uno u otro concepto, no podrían volver a serle proporcionados a Ábalos con el propósito de facilitar o contribuir a la fuga».

«Además de todo esto, son de conocimiento general los contactos internacionales que, en el ámbito del desarrollo de su función pública, ha podido trabar Ábalos tanto con autoridades como con particulares y empresas de dichos países», zanja el magistrado del alto tribunal, remarcando que el imputado sí que puede tener dónde ir fuera de España.