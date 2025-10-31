El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Ábalos con Koldo García R. C.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue el descontrol en los pagos del PSOE

El juez ve insuficientes las explicaciones del gerente y asegura que la falta de supervisión en la caja de Ferraz pudo ayudar al blanqueo de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente cree que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ... e insta, por ello, a la Audiencia Nacional a abrir una investigación sobre estos abonos en cash sin «respaldo documental». Puente, en un auto notificado este viernes, remite testimonio al juez Ismael Moreno de sus investigaciones sobre estos abonos opacos, que fueron desvelados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos. El instructor pide al tribunal de la calle Génova que indague sobre este supuesto descontrol en la caja central del Partido Socialista después de considerar que los interrogatorios el pasado miércoles del exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, y de la secretaria que repartía los sobres, Celia Rodríguez, lejos de arrojar luz suficiente sobre estos desembolsos, provocaron todavía más dudas sobre esos confusos mecanismos de pago.

