Sánchez estrecha la mano en Moncloa a Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos. EFE

Sumar se queda fuera otra vez de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos

La coalición de Yolanda Díaz ha sido excluida del encuentro entre ambos Gobiernos por su posición sobre el Sáhara Occidental

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:08

Comenta

España y Marruecos celebran este jueves en Madrid su reunión semestral de Alto Nivel en la que ambos Gobiernos repasan el estado de sus relaciones. ... La cita se presenta descafeinada y no está previsto ninguna comparecencia ante los medios de comunicación más allá de la foto de la bienvenida que Sánchez ha brindado en Moncloa a su homólogo marroquí, Aziz Akhannouch.

