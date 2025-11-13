Sumar se queda solo en defensa de la abolición de los toros y Bildu pide «huir de maximalismos»

El recurrente debate sobre los toros es una batalla cultural y política que mezcla muchos elementos, que genera evidentes contradicciones en los partidos y que ... no siempre encaja en ejes ideológicos predeterminados. Y ya no sólo a nivel de España, sino también en Euskadi. De todo ello ha sido testigo este jueves el Parlamento vasco en un pleno que ha tumbado una moción de Sumar dirigida a la «abolición práctica y efectiva» de la tauromaquia en suelo vasco. Cada uno con sus matices, ninguna otra formación -ya sea abertzale, constitucionalista, de izquierdas o de derechas- ha secundado la medida en la votación final.

Lo que Sumar llevaba a la sesión de la Cámara era una proposición no de ley que, con varios puntos, planteaba en la práctica la prohibición de los toros en Euskadi. Por ejemplo, planteaba extender la aplicación de la ley vasca de protección animal al bovino de lidia, incorporar una cláusula que prohíba causarles dolor en eventos públicos o tipificar como infracción muy grave el uso de puyas, banderillas, rejones... En definitiva, una abolición de la tauromaquia que apuntalase la medida general en preceptos muy concretos de la legislación vigente a nivel autonómico.

El parlamentario Jon Hernández ha defendido en la tribuna que los toros carecen de «cualquier legitimidad cultural, social o ética» en la Euskadi del siglo XXI y ha llamado al resto de parlamentarios a escoger entre dos vias: «Debemos decidir qué modelo de país queremos: uno que aplaude el sufrimiento animal o uno que avanza en el respeto hacia los animales». El representante de Sumar ha criticado de paso la proposición presentada hace dos semanas por PNV y PSE-EE, que pretende conservar por ley la «larga tradición de la tauromaquia popular» en el País Vasco.

La demanda de Hernández se ha saldado sin un solo apoyo efectivo. El que más cercano se ha mostrado al espíritu de la medida ha sido EH Bildu, que se ha abstenido bajo el pretexto de que Euskadi no tiene la competencia para tomar esa decisión y también porque pondría «patas arriba» la ley vasca de protección animal que concitó un gran acuerdo la pasada legislatura. La parlamentaria Itxaso Etxebarria ha hecho un ejercicio de equilibrios y ha llamado a «huir de maximalismos» y «buscar consensos que se adapten a los cambios sociales según se vayan dando».

El resto de grupos han votado en contra del texto, entre ellos PNV y PSE-EE. Por los jeltzales, Xabier Barandiaran ha asumido que «nuestro país, como España, es diverso» y también ha reconocido que este debate genera diferncias en los partidos: «En todos hay favorables y contrarios a los toros». El parlamentario nacionalista ha expresado que la prohibición «no es la mejor forma de gestionar» este debate y ha advertido, al igual que EH Bildu, del riesgo de que la Justicia tumbara un pronunciamiento en ese sentido.

Por los socialistas, Miren Gallastegui ha apelado a evitar una especie de «encasillamiento» ideológico: «No se es más de izquierdas por ser antitaurino ni más de derechas por ser taurino». En el turno del PP, Santiago López ha sostenido que la tauromaquia «es parte de la tradición vasca, le guste o no a Sumar» y ha asegurado que pueden convivir en armonía «unas euskal dantzas y una corrida». Por último, Vox no ha participado en un debate en el que habitualmente suele hacer bandera de la defensa de los toros.