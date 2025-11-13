El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Corrida de toros en la plaza de Vistalegre de Bilbao. Manu Cecilio

Sumar se queda solo en defensa de la abolición de los toros y Bildu pide «huir de maximalismos»

El Parlamento vasco tumba la moción con la abstención de la coalición abertzale y los votos en contra de PNV, PSE, PP y Vox

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

El recurrente debate sobre los toros es una batalla cultural y política que mezcla muchos elementos, que genera evidentes contradicciones en los partidos y que ... no siempre encaja en ejes ideológicos predeterminados. Y ya no sólo a nivel de España, sino también en Euskadi. De todo ello ha sido testigo este jueves el Parlamento vasco en un pleno que ha tumbado una moción de Sumar dirigida a la «abolición práctica y efectiva» de la tauromaquia en suelo vasco. Cada uno con sus matices, ninguna otra formación -ya sea abertzale, constitucionalista, de izquierdas o de derechas- ha secundado la medida en la votación final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  2. 2

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  7. 7 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  8. 8

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  9. 9

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sumar se queda solo en defensa de la abolición de los toros y Bildu pide «huir de maximalismos»

Sumar se queda solo en defensa de la abolición de los toros y Bildu pide «huir de maximalismos»