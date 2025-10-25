Sumar busca «poner al día» el Estatuto pese a que no esté entre «las prioridades de la gente» Podemos reclama un nuevo texto que «refleje la pluralidad de la ciudadanía y apueste por el desarrollo de políticas públicas»

Félix Montero Sábado, 25 de octubre 2025, 19:25 Comenta Compartir

Sumar cree que el resultado del Estatuto de autonomía «es positivo», aunque con sus luces y sombras. Su único parlamentario, Jon Hernández, ha apuntado en ... una tertulia radiofónica que este texto –con transferencias aún por completar– «ha permitido a Euskadi tener un nivel y una capacidad de autogobierno muy importante». La izquierda confederal, en cualquier caso, considera que es fundamental acelerar los traspasos sin ejecutar. Se ha mostrado también favorable a su renovación, aunque ha apuntado que no es un debate que esté «en el orden de prioridades de la gente», al tiempo que aseura que sí lo están «la sanidad, la educación o el empleo».

En un tomo similar al utilizado por la formación de Yolanda Díaz, Podemos Euskadi también ha centrado su mensaje en las cosas del comer. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, la coalición morada ha reparado en que el Estatuto «debe servir para poner nuestras competencias al servicio de las mayorías sociales, no para reforzar los servicios de las élites, tal y como lo concibe el PNV». Ante el riesgo de quedar excluidos de realizar aportaciones al futuro Estatuto, dado que no tienen ni un solo parlamentario en la Cámara de Vitoria, reclamaron «un acuerdo amplio que refleje la pluralidad de la ciudadanía y apueste por el desarrollo de políticas públicas».

