Jon Hernández, parlamentario de Sumar E.C.

Sumar busca «poner al día» el Estatuto pese a que no esté entre «las prioridades de la gente»

Podemos reclama un nuevo texto que «refleje la pluralidad de la ciudadanía y apueste por el desarrollo de políticas públicas»

Félix Montero

Félix Montero

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Sumar cree que el resultado del Estatuto de autonomía «es positivo», aunque con sus luces y sombras. Su único parlamentario, Jon Hernández, ha apuntado en ... una tertulia radiofónica que este texto –con transferencias aún por completar– «ha permitido a Euskadi tener un nivel y una capacidad de autogobierno muy importante». La izquierda confederal, en cualquier caso, considera que es fundamental acelerar los traspasos sin ejecutar. Se ha mostrado también favorable a su renovación, aunque ha apuntado que no es un debate que esté «en el orden de prioridades de la gente», al tiempo que aseura que sí lo están «la sanidad, la educación o el empleo».

