Sortu replica a Urkullu que asuma su responsabilidad por gobernar «con quien montó los GAL» El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez. / Efe «La izquierda abertzale es la que más ha hecho por la paz y la convivencia», responde Arkaitz Rodríguez al lehendakari, que pidió reconocer que «matar estuvo mal» OLATZ BARRIUSO Jueves, 10 octubre 2019, 13:16

La izquierda abertzale sigue anclada en su discurso más duro. La exigencia del lehendakari a Sortu para que asuma que «matar estuvo mal» no solo no ha tenido ningún efecto ni ha motivado la más leve autocrítica. Al contrario, el secretario general de esa formación, Arkaitz Rodríguez, ha arremetido esta mañana contra Iñigo Urkullu y el PNV, a quienes ha pedido que sean igual de exigentes «consigo mismos» y con sus «aliados» del PSE. «El PNV no tiene ningún problema en gobernar en todas las instituciones con el PSOE, que montó, financió y puso en marcha los GAL, con Felipe González a la cabeza», ha reprochado Rodríguez, que se ha preguntado asimismo «cuándo oiremos» a los jeltzales «asumir su responsabilidad en los 300 casos de tortura que se imputan a la Ertzaintza» o exigir a PP y UPN que se responsabilicen de los efectos de «cuarenta años de dictadura» y «de los cientos de muertos que hubo en ese período de transición tan modélica».

En una entrevista en ETB-1, el líder de Sortu ha vuelto a dejar patente que no está dispuesto a ceder ni un milímetro en la batalla del relato. Si recientemente ha reconocido que ETA dejó de matar porque asumió que nunca iba a lograr la autodeterminación y ha dejado claro también que, a su juicio, los miembros de ETA «no son meros delincuentes o terroristas», hoy ha insistido en que la izquierda abertzale ha hecho más, en su opinión, que «la otra parte». Rodríguez ha llegado a decir incluso que la izquierda independentista es «de entre todos los agentes que han estado implicados en el conflicto político y armado, el que más ha hecho por la construcción de la convivencia y de la paz».

Rodríguez ha dejado claro que la izquierda abertzale entiende que ya ha dado todos los pasos que tenía que dar y se ha remitido al acto «solemne» que celebraron en febrero de 2012 en el Kursaal de San Sebastián, donde «la izquierda abertzale asumió la responsabilidad que ha podido tener en la violencia y el sufrimiento en este país y mostró su dolor a todas las víctimas, algo que, según su visión, también han hecho el colectivo de presos y la propia ETA «en vísperas de su desaparición». En cambio, ha dicho, en este período lo «único» que han hecho PP, PSOE, UPN «y el mismo PNV» ha sido mantener la «criminal» política penitenciaria y la dispersión, además de «obstaculizar» la investigación de presuntos casos de tortura.

El lehendakari se preguntó el miércoles si «tanto cuesta decir que matar estuvo mal» y escenificó su hastío con la izquierda abertzale, a quien pidió «una mirada crítica al pasado» y que se deje de «lamentos» en una semana marcada por la exposición del etarra Jon Bienzobas en Galdakao, que EH Bildu se niega a retirar, y tras el rechazo de la coalición abertzale a la moción aprobada por el resto de fuerzas del arco parlamentario vasco en rechazo a los 'ongi etorris'.

Para Rodríguez, Urkullu y el PNV se asemejan «a PP, Cs o Vox» porque sacan «el comodín de ETA» cuando «no quieren hablar sobre otras cuestiones». En ese sentido, exigió a Urkullu que se pronuncie sobre la «escandalosa» situación en Euskaltel, en referencia a la posible deslocalización tras la entrada de Zegona en el accionariado; el aumento «en un 18% de las personas en riesgo de pobreza desde que él es lehendakari» o las denuncias de «malos tratos y palizas» a presos en la cárcel de Zaballa.