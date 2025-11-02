El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arkaitz Rodríguez, durante la presentación, en enero de 2022, de la ejecutiva que ha liderado Sortu los últimos años. Ignacio Pérez

Sortu pide a sus bases «disputar el sentido común» sin dejar de «legitimar» la «lucha»

La ponencia que marcará su congreso alerta del «riesgo» que corre el partido de quedarse atrapado en la «trinchera en nombre de una supuesta radicalidad»

David Guadilla

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:27

Con una mezcla de autocrítica, reafirmación en el giro estratégico realizado hace una década y equilibrios dialécticos e ideológicos, Sortu avanza en el proceso congresual ... que culminará a principios de 2026 con la elección de una nueva dirección y la aprobación de una hoja de ruta de cara a los próximos años. Frente a los profundos cambios de citas anteriores, este cónclave apuesta sobre todo por la confirmación. Porque más allá de algunos retoques nominales -Arkaitz Rodríguez no seguirá como secretario general-, la matriz de EH Bildu tiene claro que de lo que se trata ahora es de profundizar en el camino emprendido, seguir gestionando contradicciones y adaptarse a una sociedad vasca cuyas «vivencias políticas han cambiado radicalmente en la última década».

