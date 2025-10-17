Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

Sortu ha llorado este viernes en sus redes sociales la muerte de Jakes Esnal, miembro de ETA que fue condenado por la Justicia francesa a ... cadena perpetua por haber participado en varios atentados del 'comando Argala' en España, como el de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que acabó con la vida de once personas, entre ellas cinco niñas. En una serie de retuits, el principal partido de EH Bildu dio las «gracias» al terrorista por «trabajar por el país», un pronunciamiento que fue reprobado por el presidente del PNV, Aitor Esteban: «Es vergonzoso».

Esnal falleció esta semana en San Juan de Luz a los 74 años tras sufrir una larga enfermedad. Llevaba desde 2022 en libertad condicional tras permanecer en prisión más de tres décadas. Había sido detenido en abril de 1990 en Iparralde junto a Ion Kepa Parot –su hermano Henri había sido arrestado unos días antes en Sevilla– y Frédéric Haranburu, 'Xistor'. Al tener los tres nacionalidad francesa, y como por aquel entonces Francia no extraditaba a sus nacionales, fueron juzgados en París y condenados a cadena perpetua hasta lograr la citada libertad condicional.

Al conocer su muerte, EH Bai (el partido espejo de Bildu en Iparralde) compartió la noticia en sus redes con un mensaje de agradecimiento que después retuiteó Sortu. La formación liderada por Arkaitz Rodríguez también compartió otras publicaciones en las que se relacionaba el fallecimiento con la «política penitenciaria vengativa» y en las que se deseaba que «la tierra le sea leve» y que «todos los presos, huidos y deportados vuelvan a casa».