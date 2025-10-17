El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Foto de archivo de una concentración pidiendo la libertad de Jakes Esnal. Etxerat

Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

Jakes Esnal, condenado a cadena perpetua por la Justicia francesa, ha fallecido a los 74 años en San Juan de Luz

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:42

Comenta

Sortu ha llorado este viernes en sus redes sociales la muerte de Jakes Esnal, miembro de ETA que fue condenado por la Justicia francesa a ... cadena perpetua por haber participado en varios atentados del 'comando Argala' en España, como el de la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que acabó con la vida de once personas, entre ellas cinco niñas. En una serie de retuits, el principal partido de EH Bildu dio las «gracias» al terrorista por «trabajar por el país», un pronunciamiento que fue reprobado por el presidente del PNV, Aitor Esteban: «Es vergonzoso».

