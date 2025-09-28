Sortu advierte de que no habrá democracia sin autodeterminación

«Hace 50 años, los pueblos que conforman el Estado español perdimos la oportunidad de lograr nuestro derecho de autodeterminación. El reto sigue siendo dejar ... atrás el régimen del 78 y alcanzar la libertad y la soberanía de Euskal Herria». El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, partido matriz de EH Bildu, reclamó este sábado la independencia y el derecho de autodeterminación en un acto cargado de simbolismo.

Cuando se cumplen 50 años del fusilamiento de los exmilitantes de ETA Juan Paredes, 'Txiki', y Ángel Otaegi –además de otros tres miembros del FRAP– la izquierda abertzale reivindicó su memoria. Y trazó un hilo que une sus figuras con la «lucha» que, a lo largo de este medio siglo, se ha llevado a cabo para «liberar Euskal Herria».

Rodríguez se dirigió al Gobierno central en su discurso. «No cabe una democratización profunda del Estado español sin reconocer la condición de nación de Euskal Herria y su derecho a decidir. El Gobierno español tiene ante así una nueva oportunidad histórica para dar una solución democrática al problema español». Una soberanía que Sortu juzga «necesaria para hacer frente a los colosales retos que tenemos como pueblo». La izquierda abertzale cree que «el mayor desafío del momento es dar un paso en nuestro proceso de soberanía», aunque también detecta un «riesgo»: «La llegada al poder de un bloque reaccionario con una agenda autoritaria y neofascista».

Fue un acto calculado al milímetro, de un profundo simbolismo. Contó con actuaciones de bertsolaris, dantzaris, música en directo, además de numerosas ikurriñas, banderas de Navarra y de Palestina. Se colocó un féretro con la imagen de 'Txiki' y Otaegi en el que se depositaron flores. Según los cálculos de la formación soberanista, 4.000 personas abarrotaron el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

El líder soberanista aprovechó la ocasión para insistir en la idea de que la Transición fue una «falacia», una mera «transacción». «No hubo ruptura democrática», señaló. En ese imaginario colectivo cobran especial relevancia 'Txiki' y Otaegi como «luchadores antifranquistas» que «en cualquier país europeo serían objeto de homenajes institucionales». Las instituciones vascas, el PNV y el PSE, por contra, han argumentado en los últimos meses que, si bien los exmilitantes de ETA fueron víctimas de la dictadura –así lo reconoció el Gobierno vasco en 2012–, rechazan que se les considere mártires.

Rodríguez cargó contra esta argumentación. «Criminalizar a 'Txiki' y Otaegi es criminalizar la lucha antifascista y blanquear el franquismo y el fascismo», lanzó. «Supone poner la alfombra roja a aquellos que enterraron en las cunetas a miles de 'gudaris' antifranquistas y blanquear a aquellos que amenazan con laminar nuestro autogobierno, nuestras instituciones e identidad». Es, a su juicio, «poner la alfombra roja a esos que ahora amenazan con meter en la cárcel, no ya a los independentistas, sino a 'Perro' Sánchez».

Imágenes del NO-DO

«Con el fusilamiento de 'Txiki' y Otaegi intentaron sofocar las ansias de libertad de este pueblo, pero no lo lograron», indicó el líder de Sortu. Se refirió a ellos como «parte de una generación soñadora y luchadora que forma parte de la memoria de Euskal Herria». En el acto se proyectaron imágenes del NO-DO en las que aparecieron juntos Franco y Juan Carlos I. «Es hora de desatar el nudo que permanece atado y bien atado desde el franquismo», añadió el dirigente soberanista.

«Matasteis a miles de ciudadanos vascos, impusisteis una dictadura fascista, prohibisteis nuestra lengua, hicisteis lo indecible por asimilar a este pueblo, pero 50 años después, aquí hay un pueblo en pie, un pueblo digno; hay centenares de miles de personas gritando 'gora Euskal Herria askatuta', y eso se lo debemos, no a la habilidad negociadora de no sé qué partido, se lo debemos a 'Txiki' y Otaegi, y a quienes enfrentaron el franquismo», afirmó. El acto finalizó con lo asistentes en pie entonando el 'Eusko Gudariak'.