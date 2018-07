Soraya Sáez de Santamaría asistirá a los actos de recuerdo a Miguel Ángel Blanco de mañana en Ermua La candidata a la presidencia nacional del PP, Soraya Sáez de Santamaría. / EFE La candidata a la presidencia del PP se acercará a la localidad vizcaína después de que María San Gil apoyara a Pablo Casado en un acto en Madrid ANE ONTOSO Jueves, 12 julio 2018, 07:55

La candidata a la presidencia nacional del PP, Soraya Sáez de Santamaría, asistirá a los actos de recuerdo a Miguel Ángel Blanco de mañana en Ermua con la formación popular vasca. La visita se produce después de que María San Gil apoyara a Pablo Casado en un acto celebrado ayer en Madrid al tiempo que se ha hablado de una reunión entre María Dolores del Cospedal y el candidato popular para bloquear a su oponente. San Gil, que ha estado siempre comprometida con las víctimas del terrorismo de ETA, confesó en el madrileño parque del Retiro que ha apoyado la candidatura de Casado porque cree que es la persona que representa «los principios y valores» del partido. «Diez años después, en los que me he sentido ideológicamente muy huérfana, me ha devuelto la ilusión», reconoció.

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, que ha reiterado su respaldo a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado hoy el respeto de la organización vasca al apoyo de la guipuzcoana al candidato a la presidencia Pablo Casado. Ha señalado que «la presencia de María San Gil en ese acto demuestra que este Congreso representa una gran oportunidad de movilización para el PP y me parece muy bien que cualquier afiliado o militante del PP vasco muestre su opinión favorable a cualquiera de las dos candidaturas». Y ha expresado su preferencia porque al Congreso de finales de julio se llegue con «una candidatura unitaria, integradora, fuerte y que sea capaz de representar a todos los afiliados».

Asimismo, la dirigente del PP vasco ha señalado que «no le consta», más allá de lo aparecido en los medios de comunicación, que se haya producido una reunión entre María Dolores de Cospedal y Pablo Casado para recabar el apoyo a su candidatura de los compromisarios afectos a la secretaria general del partido.

El primero de los homenajes a Miguel Ángel Blanco, el edil del PP de Ermua secuestrado y asesinado hace 21 años por ETA, será una ofrenda floral organizado por el Ayuntamiento junto al monolito en recuerdo de las víctimas del terrorismo creado por el artista vasco Agustín Ibarrola y dará comienzo a las 12.30 horas. Después, el PP celebrará en la plaza San Pelayo su propio acto de recuerdo al concejal, cuya muerte dio lugar al llamado «espíritu de Ermua», la primera reacción ciudadana masiva de rechazo a la banda terrorista.