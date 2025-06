La sombra de corrupción del PSOE atenaza el futuro de Sumar como proyecto propio

La XV legislatura siempre parece tener reservado un obstáculo más para Yolanda Díaz. Su partido, Movimiento Sumar, se ha acostumbrado a nadar a contracorriente ... casi desde su nacimiento en julio de 2022. El primer golpe llegó con las urgencias por armar una coalición en medio del sorpresivo adelanto de las generales al 23-J de 2023, que resultó en tensiones internas y un cisma con Podemos, convertido ahora en rival.

El desastroso ciclo electoral que recorrió Galicia, País Vasco, Cataluña y los comicios europeos se saldó con la dimisión de la líder gallega como jefa de su organización en junio de 2024 –aunque sigue ligada a la dirección–. Y cuando el espacio político se recuperaba de la «bomba nuclear» por la dimisión de su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, entre denuncias de acoso sexual, el estallido de la 'trama Koldo' amenaza con dar la puntilla a su proyecto político.

Movimiento Sumar se encuentra en la disyuntiva más difícil de su corta historia, la de mantenerse o no como socio minoritario de un Gobierno que, denuncian, «bloquea» su programa social, ha elevado el gasto militar al 2% del PIB y se encuentra bajo la sombra de una investigación que ya ha salpicado al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Todo ello cuando aspiraban a protagonizar una reunificación de la izquierda que siempre acaba aplazada con cada terremoto de la política española y de la que ya no serán, a diferencia de lo ocurrido en 2023, la nave nodriza de una quincena de partidos.

Superado el 'shock' inicial por el informe de la UCOque relacionaba a Cerdán con el 'caso Koldo', Movimiento Sumar decidió apostar por mantener la coalición y «cuidar de mayoría social» que, defienden, representa el Gobierno. Aunque también consideran «quebrada» la confianza con el PSOE e «insuficientes» las medidas anunciadas por el presidente, no van un paso más lejos como sí hacen Más País, los comunes o Izquierda Unida –partidos que cuentan con un asiento cada uno en el Consejo de Ministros–, Compromís o la Chunta Aragonesista, que reconocen abiertamente que «cualquier escenario es posible».

«Cerezas encadenadas»

Los diputados magentas, empezando por la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, tuercen el gesto al oír hablar del posible goteo de informaciones que puedan surgir de la investigación que la UCOestá llevando a cabo. Auguran en privado una «agonía» que «podría no ceñirse a dos manzanas podridas, sino a cerezas encadenadas». Por ahora buscan aprovechar la debilidad de los socialistas para conseguir una relación «de igual a igual».

Díaz, en su reunión con Sánchez en la Moncloa, trasladó al presidente la necesidad de «resetear» la legislatura y «dar un giro de 180 grados»a la acción de Gobierno. Le pidió que su partido dejara de «bloquear» las iniciativas registradas por Sumar, como la prestación por crianza o las relacionadas con la vivienda, autentico caballo de batalla en el Consejo de Ministros.

También emplazo a darle «garantías» de que el 'caso Cerdán' no se extiende por el PSOE. Si el presidente aparece involucrado en corruptelas o su partido en financiación ilegal, la situación se tornaría «insoportable».

Los tiempos, una vez más, juegan en contra de Díaz. El martes Sánchez viaja a La Haya para participar en una cumbre de la OTANmarcada por las presiones de su secretario general, MarkRutte, y del presidente estadounidense, DonaldTrump, para que los aliados eleven al 5% del PIB el gasto militar y el ataque aéreo del Ejército norteamericano a tres instalaciones nucleares en Irán. No obstante, el acuerdo anunciado ayer por el presidente con la Alianza para dejar la inversión en el 2,1% enfría cualquier calentón de Sumar.

La vicepresidenta segunda también está viendo como la rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, la medida estrella de su programa electoral, y la que aspiraba a vender a su electorado, está cerca de descarrilar por el rechazo frontal de Junts, que ya ha registrado una enmienda a la totalidad de la medida.