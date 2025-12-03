El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El rector, junto a las vicerrectoras de los tres campus y el gerente de la UPV/EHU, en una rueda de prensa. Blanca Castillo

Sólo PP y Sumar recogen el guante de la UPV/EHU y piden aumentar su financiación en los Presupuestos

Las dos formaciones plantean enmiendas parciales por valor de 46,5 y 100 millones, respectivamente, mientras EH Bildu y el Gobierno no tienen en cuenta la petición de la Universidad

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

El equipo rectoral de la UPV/EHU lleva semanas pidiendo un aumento en su financiación de forma urgente. El proyecto de Presupuestos para 2026 prevé ... destinar 426 millones de euros el próximo año a la Universidad pública, pero sus responsables reclaman al menos 607. Esta exigencia ha derivado en un agrio enfrentamiento entre la Universidad y el Gobierno vasco, con acusaciones cruzadas de manipular datos y de politizar la institución.

