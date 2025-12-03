Sólo PP y Sumar recogen el guante de la UPV/EHU y piden aumentar su financiación en los Presupuestos

El equipo rectoral de la UPV/EHU lleva semanas pidiendo un aumento en su financiación de forma urgente. El proyecto de Presupuestos para 2026 prevé ... destinar 426 millones de euros el próximo año a la Universidad pública, pero sus responsables reclaman al menos 607. Esta exigencia ha derivado en un agrio enfrentamiento entre la Universidad y el Gobierno vasco, con acusaciones cruzadas de manipular datos y de politizar la institución.

En una entrevista con este periódico el rector, Joxerramon Bengoetxea, hacía un llamamiento a los partidos políticos para que introduzcan enmiendas parciales a las Cuentas como forma de incrementar su partida. Para el próximo año, reclama una cantidad, como mínimo, equivalente a la que el Gobierno vasco inyecta todos los años al final del ejercicio de forma extraordinaria, y que suele rondar los 20 millones. Sería una forma, considera, de poner las bases para alcanzar esos 607 millones en los próximos años. Las principales carencias que se han detectado tienen que ver con el estado las infraestructuras, los bajos sueldos de los profesores e investigadores jóvenes, la falta de personal técnico y la escasa digitalización. Todo ello, dicen los responsables académicos, amenaza con llevar la UPV/EHU a la «parálisis» y al «colapso».

Pues bien, una vez concluido el plazo para presentar enmiendas, sólo PP y Sumar han recogido el guante de la UPV/EHU y han presentado enmiendas parciales para incrementar el presupuesto de la Universidad. Tal y como ha adelantado 'eldiario.eus', los populares plantean un incremento de 46,5 millones distribuidos de la siguiente manera: 40,2 millones extra para la aportación ordinaria, 4 millones para la construcción del tranvía hasta el campus de Leioa, 1,8 millones para el proyecto 'puntos Laguntza', 0,5 millones para un polo de innovación y otros 50.000 euros para deporte y «juegos universitarios». Por su parte, Sumar ha introducido una única enmienda por valor de 100 millones de euros para el «fortalecimiento» de la institución.

Llama la atención que EH Bildu, principal fuerza de la oposición, haya renunciado a presentar enmiendas en este sentido. El año pasado, por ejemplo, sí realizaron propuestas en los Presupuestos de Bizkaia para construir una residencia de estudiantes en el campus de Leioa y para mejorar la conexión por autobús.

Cifra «récord»

Fuentes de la coalición soberanista explican que presentaron una enmienda a la totalidad al estar en desacuerdo con el proyecto de Presupuestos en su conjunto. Y ahí enmarcan el debate en torno a la Universidad. La próxima semana tendrá lugar el debate parlamentario y es de prever que la formación aborde este asunto. Sin embargo, la estrategia que han seguido para las enmiendas parciales ha sido diferente. Han presentado muy pocas por valor de apenas 9 millones, pero que entienden que son de calado político. Esas enmiendas se centran en la segregación escolar, la modernización de la Administración, la política lingüística y el pacto social por el clima. Asuntos todos ellos donde EH Bildu ya ha alcanzado grandes pactos con el Gobierno, en los que quiere profundizar.

Por parte del Ejecutivo, fuentes tanto de PNV como de PSE argumentan que el proyecto de Presupuestos ya contempla un incremento de en torno al 6,9% en la financiación de la UPV/EHU. No obstante, el equipo rectoral ha explicado que esa subida no es tal, ya que desde 2022 el Ejecutivo autonómico realiza una inyección extra de dinero al final de cada ejercicio, que suele rondar los 20 millones de euros. Teniendo eso en cuenta, insisten en Rectorado, la subida es muy inferior y se queda en el entorno del 2%.

Hay que remontarse a principios de siglo para encontrar precedentes a la actual disputa entre la Universidad pública y el Gobierno vasco. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que fue rector de la UPV/EHU ha defendido que la aportación ordinaria alcanza este año una cifra «récord» y ha acusado al rector de utilizar la institución como «ariete político».