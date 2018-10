«¿Sólo dispararon los ertzainas vestidos de rojo?» Imagen de ertzainas con escopetas 'Benelli', cuyo uso fue restringido después de la muerte de Cabacas. / EFE La acusación y las defensas del 'caso Cabacas' han dedicado gran parte de sus interrogatorios a identificar a los que lanzaron pelotas DAVID S. OLABARRI Domingo, 21 octubre 2018, 01:14

«¿Vio de qué color iban vestidos los ertzainas?». Ésta ha sido quizá la pregunta que más se ha repetido en la primera semana del juicio del 'caso Cabacas'. De una forma u otra, la abogada de la acusación particular, la fiscal y los letrados de las defensas han dedicado mucho tiempo de sus interrogatorios a tratar de aclarar si los ertzainas a los que vieron disparar aquella noche de abril de 2012 llevaban chamarras azules o rojas. No se trata de una cuestión tangencial. Básicamente, porque los tres 'escopeteros' que se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Bizkaia eran los únicos que iban vestidos de rojo. Un color para identificarse porque el mando de su furgoneta -uno de los tres jefes intermedios procesados y el único que ha reconocido que dio la orden de disparar- les pidió que se pusieran cazadoras para poder reconocerse entre ellos en el caso de que hubiese problemas.

Estos agentes han sostenido siempre -y se han reafirmado en el juicio- que cuando llegaron al callejón de María Díaz de Haro había ya ertzainas vestidos de oscuro, que habían bajado de dos furgonetas, cargando contra el callejón. Ellos reconocen que apretaron el gatillo de sus escopetas 'Benelli', pero afirman que fue necesario por los objetos que les lanzaron y porque debían atender a un herido que, según pensaban en ese momento, se encontraba en el callejón. Ellos son los únicos que han reconocido que dispararon pelotas de goma, pero han insistido en que aquella noche se accionaron como mínimo diez escopetas.

Algunos de los testigos que han declarado hasta ahora -la inmensa mayoría convocados por la acusación particular- también han apuntado la posibilidad de que hubiese en un primer momento ertzainas de azul desplegados frente al callejón. Ninguno de estos agentes está sentado en el banquillo de los acusados y ni siquiera llegaron a declarar como imputados durante la instrucción.

Cambios en las declaraciones. Lo que dijeron en instrucción Testigo 1. Sólo vio a un agente de rojo disparando desde la furgoneta mientras se cubría con la puerta Testigo 2. El ertzaina que le echa del callejón iba de oscuro.No se fijó en el uniforme de los demás Testigo 3. Vio disparar a agentes de negro con «seguridad». Cree que también había de rojo, pero no está segura Testigo 4. Había entre 5 y 7 agentes de oscuro formando línea frente al callejón y portando escopetaLo que han dicho en el juicio Testigo 1. Vio a «varios» agentes disparando desde las furgonetas. Vio a otro ertzaina de rojo en la acera Testigo 2. Un agente de oscuro le asusta. Vio a varios agentes de rojo; uno le transmite tranquilidad Testigo 3. «Disparaban todos», los de negro y los de rojo. Estos últimos disparaban en fila desde las furgonetas Testigo 4. Vio agentes de los dos colores delante de las furgonetas. Los ertzainas de rojo estaban en la acera

Pero también se han dado algunos cambios de versión respecto a las declaraciones que se prestaron en la instrucción judicial. En algunos casos, donde antes sólo veían el color azul, ahora ven el rojo. Un detalle que no han pasado por alto las defensas de algunos de los ertzainas procesados.

Es el caso, por ejemplo, del último testigo que declaró el pasado miércoles. Este joven estaba en el callejón la noche en la que Iñigo Cabacas recibió el impacto de una pelota de goma en la cabeza. En su declaración ante la magistrada Ana Torres, titular del juzgado de instrucción número 10 de Bilbao, afirmó que vio a entre 5 y 7 agentes formando una línea contra el callejón. Todos -dijo- «vestían de oscuro» y portaban escopeta. El miércoles ante el tribunal, en cambio, afirmó que vio ertzainas vestidos «de rojo y oscuro» disparando desde delante de las furgonetas. Y que, además, de una línea de agentes vestidos de azul, también vio policías de rojo en la acera. Otra testigo manifestó en un primer momento que todos los funcionarios que vio iban vestidos «igual». Esta semana, sin embargo, aseguró que algunos llevaban ropas rojas y otras oscuras. «Y todos disparaban».

Preguntas de los abogados

Estas variaciones en los testimonios no han pasado desapercibidas para los abogados de los procesados, que no han cuestionado a los testigos por estos cambios y lo han atribuido a «contradicciones». Al formular su pregunta, uno de los abogados defensores no descartaba que estas puntualizaciones en las versiones -de gran relieve jurídico- pudiesen deberse al tiempo transcurrido y a las informaciones que se han publicado en los medios de comunicación. Pero muchos de estos testigos, en su mayoría, contestaban que no recordaban lo que respondieron en la fase de instrucción.

Más allá de las puntualizaciones respecto a los colores -y también las distancias-, el testimonio de los 20 testigos de la acusación particular que han pasado por el juzgado no ha variado en lo sustancial. Al margen del conductor del Bizkaibus, que definió lo que estaba ocurriendo allí como una «guerra», la mayoría ha insistido en que los lanzamientos de objetos hacia los ertzainas fueron residuales y que en ningún caso justificaron la carga contra un callejón en el que había cientos de personas. Una carga en la que el propio jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, señaló como responsable al oficial 3.389 por ser el agente con más galones sobre el terreno, a pesar de que este ertzaina afirmó que él sólo cumplió órdenes y que, de hecho, él no habría intervenido.