Solo 35 de los 350 diputados del Congreso aseguran no tener estudios superiores en su currículum

La dimisión de Noelia Núñez, ya exdiputada y ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras descubrirse que infló su currículum, ha reabierto el debate por los estudios que presume tener la clase política española y la llamada 'titulitis'. También una suerte de caza de brujas por destapar qué rival ha mentido al detallar su experiencia académica. En el Congreso de los Diputados, institución en la que conviven políticos plurales y que ahora constituye el epicentro de esta polémica, de los 350 parlamentarios que lo componen solo 35 aseguran no haber alcanzado o terminado estudios superiores, el 10% del total. Se trata de una cifra inferior a la de la pasada legislatura, cuando eran 42 (el 12%) las señorías que decían no contar, al menos, con una diplomatura, ingeniería, grado o licenciatura.

El número de diputados que no cuentan con estudios superiores se ha reducido tanto en los últimos años que incluso en esta legislatura han sido superados por los parlamentarios que han logrado obtener un doctorado -la distinción académica más alta-. A fecha de julio de 2025, hay 37 doctores repartidos entre las bancadas de los diferentes grupos parlamentarios. Setenta y ocho de sus miembros también pueden presumir de atesorar un máster, el 22,3% de la Cámara baja. Una proporción que refleja el 'boom' de los postgrados. Sin ir más lejos, en 2014 apenas un 4,5% de los miembros del Congreso plasmaron este tipo de estudios en su ficha personal.

Cuando alguien resulta electo como diputado, o sustituye a otro, debe presentar en la Secretaría General de la Cámara baja la credencial que lo certifica como tal, expedida por el órgano electoral correspondiente. Para ello, además de acatar la Constitución, se debe completar y presentar la declaración de actividades, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entre la documentación figura la presentación de un currículum, que suele ser un breve párrafo.

Sin embargo, los diputados no tienen que aportar sus títulos universitarios, ni ninguna otra referencia sobre sus estudios académicos cuando acceden al cargo. Eso sí, deben firmar una declaración responsable en la que se comprometen a que toda la información que sea aportada es veraz. Esos datos son los que aparecen en la ficha personal de cada diputado en la que se incluye su currículum, igual que su correo, sus redes sociales, sus iniciativas o sus declaraciones de bienes. La misma información en la que se basa este reportaje.

De ese modo, entre los que declaran no haber completado estudios superiores destacan nombres de la primera línea política como el del exlehendakari y expresidente del Congreso Patxi López, que en su declaración incluye «estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco», carrera que abandonó en 1987, cuando tenía 28 años, para ser, precisamente, diputado del Congreso.

En las filas del PP también hay nombres relevantes en esta lista, como el de su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, que no incluye ninguna referencia más allá de su cargo en el partido y su puesto como diputada en la XV legislatura (la actual); o la diputada y presidenta de Nuevas Generaciones de los populares, Bea Fanjul, cuyo perfil se reduce a «diputada de la XIV y XV Legislaturas».

Por grupos parlamentarios, el de Alberto Núñez Feijóo, el más amplio del hemiciclo con 137 diputados, tiene 12 que declaran no contar con estudios superiores u omiten esa información, el 8,7%. Los socialistas, segunda formación en importancia con 121 asientos, presenta una cifra similar, el 9% (11). Las fuerzas que los siguen, Vox y Sumar, cuentan con el 9% (3) y el 15% (4) de su bancada formada por diputados que no cuentan con un diploma académico.

El principio de «honestidad»

Ningún grupo esta exento y todos tienen, al menos, un parlamentario con esta salvedad excepto el Grupo Mixto. En esta amalgama de partidos que no cuentan con el número de votos o escaños para constituir grupo propio, sus nueve miembros tienen, al menos, una diplomatura. Es el caso del exdiputado del PSOE José Luis Ábalos, diplomado en Magisterio. También son licenciados los cuatro diputados de Podemos, la parlamentaria de Compromís, Águeda Micó (Derecho); el de UPN, Alberto Catalán (Farmacia); o el del BNG, Néstor Rego (Geografía e Historia).

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, elegida para el cargo en agosto de 2023, declara ser licenciada en Farmacia y contar con un postgrado en Dermofarmacia. Es importante aclarar que la falta de estudios no invalida la condición de diputado ya que, según el reglamento del Congreso, no es necesaria la titulación. Lo que ha provocado la marcha de Noelia Núñez es haber falseado su currículum, lo que erosiona la credibilidad propia y, pro extensión, la de la institución legislativa.

Si detecta que alguien ha alterado su currículum, la Mesa del Congreso se limita a pedir que lo corrijan. Pero no hay multas ni inhabilitación ni tampoco una sanción administrativa. Los diputados pueden modificar su perfil las veces que quieran; de hecho, varios ya lo han hecho durante la presente legislatura. Lo único que marca el Reglamento del Congreso, en su artículo 6.3, es que deben actuar bajo el principio de «honestidad».

