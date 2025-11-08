Sólo 40 de los 107 presos de ETA están en régimen cerrado

De los 107 presos de ETA, sólo 40 permanecen en régimen cerrado, según ha podido saber EL CORREO. Buena parte de ellos ha accedido a ... terceros grados con medidas telemáticas de control y otra veintena tiene flexibilizado el segundo grado gracias al artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les permite salir unas horas de la cárcel antes de que cumplan los requisitos para la semilibertad. La inmensa mayoría de los 40 que no pueden salir todavía están en el centro penitenciario de Zaballa.

La fórmula más habitual para que los reclusos de la banda accedan a la semilibertad son los terceros grados. El Gobierno vasco ha aprobado una veintena de progresiones en 2025. Cuatro de ellas han sido recurridas por la Fiscalía. Dos fueron revocadas definitivamente y otros dos recursos están siendo analizados. La Audiencia Nacional tumbó en octubre la progresión de Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'. Covite lleva años criticando que se trata de terceros grados «fraudulentos» ya que, a su juicio, «siguen siendo reivindicados por la izquierda abertzale y no están arrepentidos».

Las progresiones en este último mandato «se suman a los casi 60 que concedió el PNV en tres años –ahora el Departamento de Justicia está en manos del PSE– y a los recortes de penas por la convalidación de las condenas cumplidas en Francia», según la asociación que preside Consuelo Ordóñez, quien ha denunciado en numerosas ocasiones que «se van a vaciar las cárceles de presos de ETA en muy poco tiempo, tal y como quiere EH Bildu». El Ejecutivo autonómico siempre ha defendido que la razón de las semilibertades es que la mayor parte de los reos está ya en la última parte de su condena. De hecho, muchos van quedando en libertad al haber cumplido ya su pena.

Una de las medidas más polémicas del Gobierno vasco es la flexibilización del segundo grado, que es muy restrictivo, gracias a un artículo del reglamento penitenciario, el 100.2. Así, numerosos presos de la banda están saliendo unas horas al día de la cárcel. «Es una especie de paso previo al tercer grado y se les da cuando no cumplen alguno de los requisitos necesarios», explican los expertos. También se ha producido un notable incremento de las medidas telemáticas que permiten a los reclusos cumplir condena fuera del centro penitenciario sin rebasar ciertos límites geográficos.