El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre
Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', en un juicio en la Audiencia Nacional. Efe

Sólo 40 de los 107 presos de ETA están en régimen cerrado

Jesús J. Hernández
Melchor Sáiz-Pardo

Jesús J. Hernández y Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:42

De los 107 presos de ETA, sólo 40 permanecen en régimen cerrado, según ha podido saber EL CORREO. Buena parte de ellos ha accedido a ... terceros grados con medidas telemáticas de control y otra veintena tiene flexibilizado el segundo grado gracias al artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les permite salir unas horas de la cárcel antes de que cumplan los requisitos para la semilibertad. La inmensa mayoría de los 40 que no pueden salir todavía están en el centro penitenciario de Zaballa.

