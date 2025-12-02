El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La líder de Podemos, Ione Belarra, este martes en rueda de prensa en el Congreso. EFE

Los socios ven un «error» las propuestas de Sánchez para volver atraer a Junts

Esquerra denuncia que los de Puigdemont no han roto «por incumplimientos» sino por «intereses ideológicos y empresariales»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:47

Comenta

El bloque de partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez y en los que, habitualmente, se apoya el Gobierno para sacar adelante las iniciativas ... parlametnarias ha rechazado de pleno las propuestas anunciadas por el presidente para tratar de volver a atraer el voto de Junts. En concreto, formaciones como Sumar, Esquerra o Podemos han calificado de «error» el anuncio del real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con los posconvergentes, y el apoyo a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia.

