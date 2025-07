Los socialistas vascos defienden su «honradez» y su «compromiso contra la corrupción»

Los socialistas vascos quieren pasar página. Tras las últimas semanas en las que toda la actualidad que rodea al partido ha estado centrado en los ... presuntos casos de corrupción detectados entre alguno de los principales mandatarios del PSOE, ahora buscan recuperar la 'normalidad' y volver a su discurso de una formación de gobierno en Euskadi, presente a las principales instituciones y que abandera la lucha «por los derechos de la clase trabajadora». Así se ha evidenciado en la mañana de este jueves en Bilbao, donde el PSE ha protagonizado su tradicional acto en el aniversario de la constitución de la primera agrupación socialista en Euskadi –hace 139 años en la plaza de La Cantera de la capital vizcaína–.

En la cita han participado el secretario general del PSE, Eneko Andueza, y el vicelehendakari y consejero del Gobierno vasco, Mikel Torres, también líder de los socialistas vizcaínos. Sólo éste último ha hecho referencias explícitas al 'caso Cerdán' y al debate sobre corrupción celebrado ayer en el Congreso. «Pedro Sánchez hizo lo que hacemos siempre los socialistas: pedir perdón. En este caso, por confiar en quienes no debíamos hacerlo, porque nos engañaron y porque no supimos verlo a tiempo. Pero eso no nos ha impedido que actuásemos rápido y con contundencia», ha apuntado el consejero de Economía, Trabajo y Empleo.

A renglón seguido, Torres ha defendido el «compromiso total» de su partido «contra la corrupción». «No la toleramos. Somos un partido de gente honrada», ha añadido. «Ahora no toca mirar hacia atrás, toca mirar hacia adelante para seguir avanzando como lo estamos haciendo y para que nuestro país siga siendo un ejemplo de conquista de nuevos derechos de ciudadanía».

«No vendemos humo»

Hasta ahí han llegado las declaraciones directas sobre Cerdán, Ábalos y Koldo García. En su discurso, Eneko Andueza no ha querido referirse en ningún momento a estos casos y ha optado por volcarse en defender la labor que su partido está haciendo en el Gobierno vasco. «Los socialistas somos responsables, adquirimos compromisos y no vendemos humo a los vascos. Hablamos de lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía: vivienda a precios razonables, de empleos y salarios dignos, de igualdad real entre hombres y mujeres, de servicios públicos de calidad, de solidaridad, de diversidad, de no dejar a nadie atrás, de justicia social, de innovación, de pluralidad, de transporte sostenible, de pensiones que de verdad permitan vivir, de oportunidades para nuestra juventud, de apoyo al comercio, a la industria, de respeto y cuidado del medio ambiente».

Su única afirmación que podría interpretarse en clave casos de corrupción es la que ha realizado en relación al trabajo que les espera a partir de ahora a los socialistas vascos. «No vamos a caer en el pesimismo, vamos a creer en el socialismo y a trabajar alejados de ruidos y centrados en lo que de verdad importa». En ese sentido, ha vuelto a repetir el mensaje que una y otra vez introduce en sus intervenciones públicas sobre el objetivo que debe marcarse el PSE. «Nuestro siguiente paso debe ser liderar Euskadi», ha remachado.