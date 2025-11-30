«El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»

El máximo responsable de la seguridad ciudadana en Euskadi admite que, en el escaso año y medio desde que asumió el cargo de consejero, la ... cruda realidad le ha empujado a endurecer su discurso. Bingen Zupiria (Hernani, 1961) defiende en esta entrevista su decisión de revelar el origen geográfico de los delincuentes, reclama dureza frente a quienes «no quieren integrarse» en la sociedad vasca y muestra su preocupación por el fenómeno de la multirreincidencia. En todo caso, niega que ese cambio de coordenadas responda a un viraje ideológico suyo o de su partido, el PNV. «Hay que hablar de los problemas sin tapujos y llamar a las cosas por su nombre», sostiene.

– Usted mismo reconoce que ha endurecido su discurso en materia de seguridad. ¿Por qué?

– Porque algunas de las cosas que he visto a lo largo de este año me han llevado al convencimiento de que hay cuestiones que debo abordar de otra manera. Ha habido un crecimiento de los delitos, pero también existe una utilización interesada y torticera de algunos datos relativos a la delincuencia. Eso exige que respondamos con contundencia poniendo todos los datos sobre la mesa.

– ¿Se refiere a la reciente decisión de revelar el origen de los detenidos e investigados?

– El Departamento de Seguridad ha tomado tres decisiones: la primera, facilitar en sus notas de prensa el dato del origen geográfico tanto de los delincuentes como de las víctimas; la segunda, publicar tablas estadísticas sobre los tipos de delito, incluyendo el apartado geográfico; y la tercera, no rehuir el debate político sobre la seguridad, especialmente con Vox y el PP.

– Hace un año usted mismo respondía a Vox que difundir ese dato daría lugar a la «estigmatización» y a «conclusiones erróneas» por no tener en cuenta otros factores. ¿Ya no lo ve así?

– Si profundizamos en los datos que tienen que ver con los delitos de lesiones o de uso de armas blancas, comprobaremos que la mayor parte se producen entre personas con un origen determinado, principalmente entre magrebíes y latinoamericanos. Y si miramos los datos de violencia de género, veremos que una tercera parte de las mujeres que denuncian a su pareja o expareja, son de origen latinoamericano. Facilitar esta información y de esta manera pone algunos delitos en su contexto.

– ¿Y no estigmatiza a magrebíes y latinoamericanos al decir esto?

– Creo que estigmatizamos si damos por bueno que vivimos en un país en el que no vivimos. Hay quien nos quiere hacer creer que a cualquiera nos pueden dar un navajazo o que a cualquier mujer le violan en la calle. Hemos dicho más de una vez que la mayor parte de las personas que usan o llevan armas blancas son personas desarraigadas, varones, con una edad determinada y que no están integrados en la sociedad. Esta información, puesta en su contexto, no estigmatiza.

Reiteración delictiva «1.000 de los 8.000 detenidos por la Ertzaintza en lo que llevamos de año son reincidentes»

– ¿No ve riesgo de que estas estadísticas acaben por alimentar los mensajes que expande la extrema derecha?

– Yo desde luego no voy a vincular migración y delincuencia, nunca lo he hecho y espero no hacerlo. En nuestra comunidad viven unas 300.000 personas de origen extranjero, en torno al 14% del total, y la mayor parte está haciendo un esfuerzo por integrarse. Junto a esa realidad, hay otra que tiene que ver con personas desarraigadas sin voluntad de integración; en algunos casos, delincuentes profesionales.

– ¿Y cómo se debe responder?

– De la misma manera que el sistema tiene que ayudar al que busca integrarse aquí, al que quiera disfrutar de derechos estando dispuesto a cumplir una serie de obligaciones, también el sistema debe ser muy duro y exigente con aquellas personas desarraigadas que no quieren hacerlo.

– Hay personas sin arraigo que están o han estado tuteladas por las diputaciones. ¿Que tengan que recurrir a la delincuencia no es un fracaso del sistema?

– Si analizamos los datos estadísticos, hay gente muy joven que en ocasiones comete hurtos o robos. Algunas de esas personas, la mayoría de ellas, las tenemos en centros de acogida donde se les facilita una formación. Es cierto que algunos, cuando llegan a los 18 años, no tienen los recursos necesarios para continuar formándose o acceder a un puesto de trabajo. Si queremos evitar que caigan en la delincuencia, tendremos que generar espacios y recursos para asegurar que se puedan formar e insertar.

Endurecimiento del discurso «Tengo la misma ideología que cuando llegué y no creo que el PNV sea más de derechas»

– ¿Hay impotencia ante la multirreincidencia?

– Le daré un dato. En lo que llevamos de año, la Ertzaintza ha detenido a 8.000 personas por la comisión de delitos; una de cada ocho, 1.000, ha delinquido más de una vez. Es un hecho que si personas que cometen delitos de forma reiterada recibieran cuanto antes la respuesta que deben obtener de la Justicia, descendería el nivel de delincuencia y también la sensación de inseguridad.

– ¿Se debe endurecer la ley?

– Quizá algunos cambios legislativos ayudarían a hacer frente a este problema, pero también hay medidas que dependen de la aplicación de la actual legislación. Estamos haciendo un esfuerzo muy serio con la Fiscalía para acelerar los trámites de la Ertzaintza y facilitar así los juicios rápidos. También la prisión preventiva ayudaría a reducir los delitos, pero eso lo debería pedir la Fiscalía, no la Ertzaintza.

Violencia callejera en Euskadi

– ¿Todo este endurecimiento del discurso responde a un viraje del PNV hacia la derecha?

– Bueno, yo tengo la misma ideología que cuando llegué a este Departamento y tampoco creo que el partido en el que milito sea más de derechas que hace un año.

– ¿El cambio de tono es por convicción ideológica o por estrategia electoral?

– El contexto que nos ha tocado vivir en los últimos años nos obliga a hacer frente a los problemas que tenemos, a hablar de ellos sin tapujos y a llamar las cosas por su nombre.

– ¿Teme el PNV que le pase lo mismo que a Junts, con un competidor a su derecha al estilo de Aliança Catalana?

– No.

– El PSE-EE dice que están ustedes en una «deriva» que da «alas a la extrema derecha». ¿Les preocupa que su socio de gobierno hable así de ustedes?

– No tengo ninguna intención de polemizar con nuestros socios de gobierno.

Disturbios callejeros «Hay una violencia organizada que justifica que contra el fascismo cabe casi todo»

– Hablemos del rebrote de la violencia callejera en Euskadi. ¿A qué lo achaca?

– Lo achaco a la existencia de movimientos muy ideologizados que consideran que está justificado el uso de la violencia en la calle frente a otras actitudes políticas. Lo vimos el 12 de octubre en Vitoria o unas semanas más tarde en Pamplona. Da la impresión de que es una violencia organizada y que se justifica con el argumento de que, contra el fascismo, casi todo cabe. Y luego creo que es un discurso que también interpela a EHB, a Euskal Herria Bildu, que en algunos casos no ha tenido la firmeza exigible para posicionarse frente a esos acontecimientos.

– ¿Hay un pulso entre EH Bildu y GKS detrás de este fenómeno?

– Son grupos ideologizados que tienen su propia vía, que actúan según su criterio y no ocultan nada. Si uno lee la literatura que escriben en sus medios, como 'Diario Socialista', verá la explicación de lo que está pasando.

– ¿Se arrepiente de haber advertido del riesgo de disturbios por una marcha supuestamente no comunicada que en realidad sí lo estaba el día del partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina?

– En el momento en que yo realicé esa declaración no tenía conocimiento de que se hubiera presentado esa comunicación. En cualquier caso, lo que hice fue advertir de que no deberíamos permitir que ocurriera ningún disturbio y decir que la Ertzaintza garantizaría el derecho de manifestación de todo el mundo sin permitir incidentes. Es lo que debía hacer y es lo que hice.

– Con el paso del tiempo, y vistas las consecuencias que tuvo, ¿prohibiría ahora el acto de la Falange del 12-O en Vitoria?

– Me alegra que me haga esa pregunta. Mire, la Delegación del Gobierno en Madrid intentó prohibir el 20-N una manifestación de Falange por tercer o cuarto año consecutivo y el Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión permitiendo que se realizara.

– En 2008 su predecesor, Javier Balza, sí logró prohibir actos de este tipo. ¿Por qué entonces sí y ahora no?

– Una prohibición política va a tener un recurso y un pronunciamiento último de la Justicia. Y los tribunales, desde hace muchos años, permiten este tipo de manifestaciones. Lo vemos cada año en fiestas de Bilbao cuando las comparsas organizan marchas a favor de los presos (de ETA). La novedad ha estado en que esa convocatoria en Vitoria, que fue convenientemente comunicada y que habría tenido autorización judicial como la que se dio en Madrid, se encontró con una reacción violenta que estaba programada, cosa que no debió suceder.

– ¿Le produce cierto hartazgo que se reabra el debate sobre el modelo policial cada vez que hay incidentes?

– Es que parece que el problema siempre está en el modelo policial cuando hay comportamientos incívicos que derivan en disturbios. Yo quiero debatirlo, pero antes quiero hacerlo sobre el modelo de seguridad y convivencia, que dependerá de que todos exijamos nuestros derechos y cumplamos nuestras obligaciones. A partir de ahí, yo defenderé un modelo policial bastante parecido al que tenemos: una Ertzaintza integral, preparada y apegada a nuestra realidad.

– ¿Se está hablando de esto en el foro de seguridad que está desarrollando el Gobierno vasco?

– Hay dos cosas que me están sorprendiendo en ese foro: la primera, la preocupación por la producción, el tráfico y el consumo de drogas, que ha salido en las 11 reuniones que hemos tenido hasta ahora; y la segunda, lo poco que está saliendo el tema de la violencia contra las mujeres, lo cual me hace pensar que a los varones, que somos la mitad de esta población, no nos debe de interesar mucho. Esto debería ser un elemento de preocupación.