Zupiria posa en su despacho de la sede central de la Ertzaintza en Erandio, donde tuvo lugar la entrevista el pasado viernes. Yvonne Iturgaiz

Zupiria posa en su despacho de la sede central de la Ertzaintza en Erandio, donde tuvo lugar la entrevista el pasado viernes. Yvonne Iturgaiz
Bingen Zupiria | Consejero de Seguridad

«El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»

Aboga por «no rehuir el debate político sobre la seguridad» pero «sin vincular» la delincuencia con la población migrante

Xabier Garmendia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:44

El máximo responsable de la seguridad ciudadana en Euskadi admite que, en el escaso año y medio desde que asumió el cargo de consejero, la ... cruda realidad le ha empujado a endurecer su discurso. Bingen Zupiria (Hernani, 1961) defiende en esta entrevista su decisión de revelar el origen geográfico de los delincuentes, reclama dureza frente a quienes «no quieren integrarse» en la sociedad vasca y muestra su preocupación por el fenómeno de la multirreincidencia. En todo caso, niega que ese cambio de coordenadas responda a un viraje ideológico suyo o de su partido, el PNV. «Hay que hablar de los problemas sin tapujos y llamar a las cosas por su nombre», sostiene.

