Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Óscar del Pozo

Siete magistrados juzgarán a García Ortiz, que se enfrenta a hasta seis años de prisión

La Sala estará presidida por Martínez Arrieta y se estima que la vista oral podría celebrarse a mediados de noviembre en varias sesiones

M. Balín | M. Sáiz-Pardo

M. Balín | M. Sáiz-Pardo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:09

Siete magistrados de la Sala Segunda (Penal) del Supremo serán los integrantes del tribunal que juzgará previsibemente a mediados de noviembre al fiscal general del ... Estado. El presidente será el actual máximo responsable de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, que estará acompañado en el estrado de su antecesor en el cargo, Manuel Marchena, y de sus compañeros Antonio del Moral, Susana Polo, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. La ponencia de la sentencia debería recaer en Polo, de sensibilidad progresista, que ya redactó el auto que admitió a trámite por unanimidad la exposición razonada remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para abrir una causa penal a García Ortiz.

