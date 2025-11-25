Servinabar contrató al cuñado de Cerdán cuando cumplía una condena por violencia de género

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratado en septiembre de 2019 por la empresa navarra Servinabar, cuando ... cumplía una condena por violencia de género en tercer grado penitenciario o semilibertad, según ha adelantado el Diario de Sevilla. El juez le impuso una sentencia de tres años de cárcel por haber incendiado el coche de su exmujer en Palma de Mallorca.

En uno de los últimos informes elaborados por la Guardia Civil se detalla que Antonio Muñoz Cano, hermano de Paqui (la mujer de Santos Cerdán), era el único empleado que Servinabar tenía en las obras que se desarrollaban en el puente del Centenario de Sevilla y por las que la mercantil habría recibido 1,8 millones de euros.

El cuñado de Cerdán figuró como empleado de Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. El estudio de la UCO incluye mensajes de WhatsApp entre Joseba Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente socialista en la empresa, y un directivo de Acciona imputado, Manuel José García Alconchel, en el que se habla del fichaje de Muñoz Cano como un supuesto favor de la gran constructora. Se da la circunstancia de que su contratación coincide con el cumplimiento de la pena de prisión por violencia de género. Había obtenido el tercer grado penitenciario, con lo que tenía la obligación de acudir cada noche a dormir al Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa de la prisión de Sevilla-I. Tener un trabajo es uno de los factores que Instituciones Penitenciarias valora para conceder este beneficio penitenciario.

«No me hagáis una putada»

Antonio Muñoz Cano, natural de la localidad de Los Corrales, fue trasladado a la prisión sevillana desde las Islas Baleares. Allí fue condenado el 21 de noviembre de 2018 a tres años de cárcel por el incendio del coche de su exmujer en Palma de Mallorca. El cuñado del ex secretario de organización del PSOE reconoció su participación en los hechos, lo que le permitió que la Fiscalía rebajara los 14 años de petición inicial de pena.

La sentencia recoge como hechos probados que el 14 de noviembre de 2016 Antonio Muñoz Cano tuvo un incidente con su mujer relacionados con «unas cuentas corrientes» de su suegra, llegando a amenazar a su esposa y al hermano de ésta. «No me hagáis una putada que ya veis siendo bueno las cosas que hago, siendo malo imaginad lo que os puedo hacer», relata el fallo.

La planteó la separación con fecha 20 de noviembre de 2016. Unos días después, el 25 de noviembre, el acusado se presentó en la casa de su suegra y al encontrarse con el cuñado de su mujer le dijo «te voy a matar, a arrancar la cabeza, te voy a ver vestido de luto», detalla la resolución. Sobre las cuatro de la madrugada del 30 de noviembre, Muñoz Cano regresó al domicilio de su suegra, donde su mujer se había trasladado a vivir con los dos hijos menores del matrimonio -por entonces de siete y once años-, y «a sabiendas de que los mismos estaban durmiendo en su interior, accedió escalando la pared medianera, abrió la puerta de la cochera que estaba puesta en la cerradura, en la que estaba apartado el vehículo Ford CMax por cuyo uso había discutido con su esposa, cogió varios objetos y los dispuso junto a las ruedas del automóvil, les prendió fuego y abandonó el lugar».