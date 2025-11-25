El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Santos Cerdán. Reuters

Servinabar contrató al cuñado de Cerdán cuando cumplía una condena por violencia de género

Antonio Muñoz, que quemó el coche de su exmujer, fue el único empleado de la empresa navarra que trabajó de manera presencial en una obra de Acciona en Sevilla bajo sospecha

T. Nieva

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:18

Comenta

Antonio Muñoz Cano, cuñado del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fue contratado en septiembre de 2019 por la empresa navarra Servinabar, cuando ... cumplía una condena por violencia de género en tercer grado penitenciario o semilibertad, según ha adelantado el Diario de Sevilla. El juez le impuso una sentencia de tres años de cárcel por haber incendiado el coche de su exmujer en Palma de Mallorca.

