El Senado suprime el pago de dietas en metálico tras el escándalo de los sobres del PSOE

El Senado ha decidido suprimir el pago de dietas en efectivo, que se realizarán a partir de ahora por transferencia bancaria. Así lo ha aprobado ... este martes la Mesa de la Cámara alta después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectase sobres con metálico por parte del PSOE al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su entonces asesor Koldo García. La Cámara que dirige Pedro Rollán ha decidido además exigir «el certificado de titularidad bancaria» a los senadores para el abono de sus retribuciones y a los grupos parlamentarios «una cuenta propia para el pago de subvenciones».

Hasta ahora, los pagos por dietas se realizaban en efectivo con el objetivo de «facilitar» a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje.

El Senado sostiene que siempre se han hecho estos pagos en efectivo «de forma completamente transparente» y de acuerdo con la normativa de ejecicio del gasto por la que cada pago «se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente». Son datos públicos, justifican, y «plenamente documentados en todas sus fases, incluida la legalidad tributaria».

Contabilidad B

«Pagar en metálico, siempre que esté dentro de los límites de la ley, es legal. Lo que no es legal es pagar con un dinero del que no se sabe cuál es su origen», aseveró la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que volvió a insistir que «es evidente que la financiación irregular sobrevuela por las cabezas del PSOE» cuando «los jueces de este país lo están investigando».

«Aquí los hay que ven un sobre y ven financiación irregular. Será por la experiencia», ironizó, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Domínguez. Los socialistas pidieron hace dos semanas al Senado conocer «cuántos senadores» han recibido «sobres en efectivo» para suplementar los gastos de sus desplazamientos oficiales dentro de la ofensiva para neutralizar las insinuaciones sobre una contabilidad B del partido lanzadas por el PP. «Seguramente el dinero sale de su cuenta corriente del mismo sitio -defendió Mínguez- de donde sale el del PSOE».

