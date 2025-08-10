A Sare no le gusta que critiquen sus pancartas en favor de los presos de ETA

Sare ha esperado a que finalicen las fiestas de Vitoria para posicionarse de manera pública sobre la polémica abierta durante esta semana por la aparición ... de multitud de pancartas en la ciudad en favor de los presos de ETA y sus derechos. La aparición de toda esta cartelería, con los habituales mensajes de 'Etxera' (a casa), 'Amnistia ' y 'Askatasuna' (libertad), ha provocado las críticas de diferentes partidos políticos y representantes institucionales, así como de varias asociaciones de víctimas de ETA. Todos ellos han mostrado su rechazo a estos afiches, que «han plagado el recinto festivo».

Al movimiento en favor de los presos de ETA, en general, no le han gustado todas estas críticas, y en la mañana de este domingo sus portavoces, Joseba Azkarraga y Beñat Uribe-Etxabarria, han hecho público un comunicado cargando contra esos «responsables políticos» que buscan «criminalizar una reivindicación democrática». «Más que nuestras pancartas con el eslogan de «ETXERA», les debería preocupar si lo que reivindicamos es justo o no. Y si por el contrario lo que democráticamente resulta preocupante es no esforzarse por paliar esta vulneración de derechos», han sostenido ambos representantes de Sare.

Ampliar Pancarta aparecida en el recinto de txosnas. E.C.

Entres los dirigentes que han manifestado su repulsa por las pancartas están el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV) y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria (PSE), que se unieron a las declaraciones realizadas en ese mismo sentido por la Fundación Buesa y Covite. Todos ellos han denunciado la «invasión del espacio público» –«está plagado de carteles», lamentaron, incluido el txupinazo y la Bajada de Celedón– y la «indiferencia de parte de la ciudadanía vasca ante lo que se una exaltación a la violencia» terrorista de ETA. «En una sociedad sana no se permitiría que el espacio público y festivo estuviera plagado de pancartas de apoyo a quienes durante décadas mataron, secuestraron, hirieron, extorsionaron y persiguieron en nombre de ETA», afirmó la Fundación Buesa.

«Ni me acostumbro ni asumo con normalidad la ocupación de la calle y el espacio festivo con mensajes que agreden a las víctimas y ofenden a la mayoría de la sociedad. Se han convertido en parte de nuestro paisaje, se toleran por evitar la confrontación, pero esa tolerancia supone también una dejación de la defensa de una convivencia en la que debemos caber todos desde el respeto, y no hay respeto cuando se agrede a las víctimas ensalzando a los victimarios», manifestó, por su parte, Ramiro González.

Todas esas manifestaciones esconden, según Sare, una «intencionalidad política» y, «no suponen menoscabo de la solidaridad» que esta asociación «traslada a las víctimas de todas las violencias». Las de ETA, en este caso, sí han mostrado su «más absoluto rechazo» a los carteles. «¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta jactancia pública a favor de ETA? Un año más, la exaltación pública del terrorismo de ETA protagoniza las fiestas ante la pasividad total de las instituciones y de una parte de la sociedad», aseguró el pasado jueves Covite.

Ampliar Pancarta en favor de 'Txiki y 'Otaegi'. E. C.

Crítica de Sare

Pese a todo, Sare llega a reclamar a los partidos que «dejen ya de utilizar el dolor y el sufrimiento de las víctimas». «Cada una de ellas es dueña de su sufrimiento y les debemos respeto, solidaridad y afecto», afirma en su comunicado. Y pese a que las propias víctimas de ETA han confesado en numerosas ocasiones su hartazgo y absoluto rechazo a estas pancartas en recintos públicos, Joseba Azkarraga y Beñat Uribe-Etxabarria han asegurado que «continuarán» publicitando sus «reivindicaciones a través de manifestaciones, ruedas de prensa, cartelería o pancartas». «Esta ha sido nuestra forma de proceder en estos 11 años y continuará siendo hasta poner fin a esta injusta situación (...) y avancemos hacia una verdadera paz».

Azkarraga ha demandado, además, que no se «utilice a ETA como una especie de arma arrojadiza frente al contrario». «ETA ya no existe, dejó de existir hace mucho tiempo. Déjese de hablar de ETA para todo. Incluso se ha llegado a decir en estas fiestas que estamos exaltando a ETA, si ETA ya no existe desde hace quince años. Déjese de utilizar a ETA como un comodín para todo», ha insistido en la mañana de este domingo.