En la Bajada de Celedón se exhibieron, entre otras, pancartas en favor de los presos de ETA. Blanca Castillo

A Sare no le gusta que critiquen sus pancartas en favor de los presos de ETA

Reclama a partidos políticos que «dejen ya de utilizar el dolor y sufrimiento de las víctimas». «Lo preocupante no es el eslogan 'Etxera', es que no se esfuerzan por paliar la vulneración de derechos»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:59

Sare ha esperado a que finalicen las fiestas de Vitoria para posicionarse de manera pública sobre la polémica abierta durante esta semana por la aparición ... de multitud de pancartas en la ciudad en favor de los presos de ETA y sus derechos. La aparición de toda esta cartelería, con los habituales mensajes de 'Etxera' (a casa), 'Amnistia ' y 'Askatasuna' (libertad), ha provocado las críticas de diferentes partidos políticos y representantes institucionales, así como de varias asociaciones de víctimas de ETA. Todos ellos han mostrado su rechazo a estos afiches, que «han plagado el recinto festivo».

