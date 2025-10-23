Sara Buesa: «El asesinato de mi padre me arrebató la inocencia» El periodista de EL CORREO Óscar Beltrán de Otálora ha destacado en el seminario de la Fundación Buesa «el coraje de las víctimas» y ha reconocido que «fue un error ponernos en la mente de los terroristas»

Jesús J. Hernández Jueves, 23 de octubre 2025, 13:02 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

«El asesinato de mi padre me arrebató la inocencia y la frescura de la juventud y convirtió el suelo bajo mis pies en arenas movedizas». Con estas palabras Sara Buesa ha abierto este jueves el XXIII Seminario de la fundación que homenajea la figura del que fuera vicelehendakari socialista. El periodista de EL CORREO Óscar Beltrán de Otálora ha dado la conferencia inaugural de unas jornadas donde se analiza el año 2000, la ruptura de la tregua y el pacto de Lizarra.

«Veo cómo titulamos en 1999 buscando la visión política tras la ruptura de la tregua. Fue un error ponernos en la mente de los terroristas, que sólo saben hacer el mal», ha asegurado Beltrán de Otálora. El periodista ha recordado el pacto de Lizarra y «la humillación que supuso para PNV y EA que ETA desvelara lo que había acordado con ellos durante la tregua pero mientras se mantenía el chantaje a los empresarios», que desembocó poco después en el asesinato de José María Korta.

Beltrán de Otálora también ha destacado «el coraje de las víctimas, que muchas veces tuvieron que vivir con una cuenta atrás, sabiendo que tenían una condena de muerte de la banda». También defendió la necesidad de «defender la democracia, que no se defiende sola», ha alertado «ante los mensajes inaceptables que justifican la herencia de la violencia» y ha abogado por actos como el de hoy porque «a los malvados lo que les molesta es que se diga la verdad».

«Socialización del sufrimiento»

El año 2000, especialmente cruento, es el eje de estas jornadas. Sara Buesa ha defendido que «más allá del impacto personal e individual, hay también una dimensión social, colectiva y comunitaria de todo lo que sucedió entonces», en especial «la socialización del sufrimiento». Jesús Mari Pedrosa, Juan Mari Jauregui, Máximo Casado o Ernest Lluch fueron algunas de las 23 víctimas mortales de los terroristas en aquel año. Durante dos días, numerosos expertos analizarán las diferentes vertientes de un año en que también se produjeron numerosas detenciones.

El 19 de septiembre de 1998 la banda declaró una tregua que abrió un tiempo sin atentados que se rompió el 21 de enero de 2000. La banda «nunca tuvo intención de abandonar las armas como se supo después», ha lamentado el periodista Emilio Alfaro, uno de los expertos que participan en las jornadas. «Cómo fue posible aquella pesadilla. Cómo puede explicarse tanta falta de sensibilidad en el mundo nacionalista ante quienes la sufrieron», ha destacado. Alfaro ha señalado que «la práctica de la socialización del sufrimiento había llevado a la sociedad vasca a un punto de estrés que le hacía permeable».

El historiador del Centro Memorial Gaizka Fernandez Soldevilla ha explicado que «la estrategia de socialización del sufrimiento tiene éxito porque muchos políticos abandonan la primera fila pero también porque el miedo se extiende como una mancha de aceite». Aportó un dato revelador del CIS. «En noviembre del año 2000, el 80% de los españoles, no solo los vascos todos los españoles tiene miedo a ETA. La banda ha lanzado el mensaje de que te puede tocar a ti. Un tercio asegura que el terrorismo de ETA le afecta personalmente».

También la historiadora Sara Hidalgo ha analizado 'Oldartzen', «una ponencia política de Herri Batasuna que marca la línea estratégica para seis años y donde no aparece expresamente la socialización del sufrimiento pero sí todos los elementos de esa estrategia, y donde proponen pasar de la resistencia a la acción». Y marcan «tres frentes: la calle, las instituciones y los medios de comunicación». Propusieron «desenmascarar a los medios algo que los historiadores sabemos que se tradujo en ataques a periodistas y medios». Hidalgo ha destacado que en esos años «el control social era terrible. Si alguien te mete una bala en el buzón es que sabe donde vives», ha ejemplificado.